În plină grevă a profesorilor, ușile celui mai mare sindicat din învățământul prahovean sunt încuiate

În plină grevă a profesorilor, cel mai mare sindicat din învățământul prahovean, „Școala Prahovei”, are ușile închise. Clădirea impunătoare, aflată pe strada Spătari, la numărul 31, e goală, ușa este încuiată, iar la interfon nu răspunde nimeni. De zile bune. Asta în condițiile în care, curioși sau mai puțin curioși, s-ar fi așteptat ca aici, zilnic, să fie forfotă. Întâlniri formale ori informale la care să participe profesorii greviști, dar și personalul auxiliar din școlile județului, membri de sindicat.

Sindicatul „Școala Prahovei” are înscriși aproape 8000 de membri, din cei aproximativ 155.000 cât are Federația Sindicatelor Libere din Învățământ la nivel național.

Fiecărui astfel de membru, profesor sau angajat auxiliar, îi este reținută lunar, pe statul de plată, o sumă care este direcționată către sindicat.

Dincolo de celelalte rețineri salariale, fiecare membru afiliat celui mai mare sindicat din învățământul prahovean plătește și cotizația lunară. Spre exemplu, în cazul unui profesor membru de sindicat din 1990, adică de peste 30 ani, impunerea lunară variază între 50 și 58 de lei.

„Mi se reține această sumă, lunar, de 33 de ani, de când am intrat în învățământ și am aderat la sindicat pentru a ne fi reprezentate drepturile în raport cu guvernanții. Între 50 și 58 de lei îmi sun opriți mie pe fluturașul de salariu”, ne-a spus un profesor al unui liceu din Ploiești. Iar județul are, așa cum precizam aproape 8000 de sindicaliști.

În cea de-a treia săptămână de grevă a dascălilor, ușa de la „Școala Prahovei” este încuiată. Asta deși nu puțini sunt cei care s-ar fi așteptat ca, în pline proteste ale personalului din educație, aici să existe o activitate asiduă la care să participe liderii din școli, profesorii, dar și personalul nedidactic.

Ionuț Duță, liderul de sindicat „Școala Prahovei” ne-a precizat că în sediul din strada Spătari din Ploiești, practic își desfășoară activitatea patru oameni. „Nu are cine să fie la sediu. Eu sunt plecat de dimineața până seara la București, la negocieri. Mai e secretara, femeia de serviciu și jurista care vine atunci este chemată. Și atunci, da, sediul este încuiat”.