Mai multe locuri decât candidați la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina

Dacă în alți ani, străzile Câmpinei erau pline de candidați dornici să îmbrace uniforma de polițist, pentru prima dată în istoria Școlii de Poliție „Vasile Lascăr”, acum sunt mai multe locuri scoase la concurs decât numărul de candidați.

Școala de Poliție „Vasile Lascăr” a fost mereu o unitate de învățământ extrem de dorită de către tineri veniți din toate colțurile țării cu dorința de a deveni agenți de poliție.

Numărul candidaților s-a redus considerabil de la an la an, astfel că, spre exemplu, la această sesiune sunt 1340 de locuri și 1002 candidați rămași eligibili după probele sportive.

Probele sportive eliminatorii au fost organizate în această săptămână, iar dintre candidații înscriși, sub 2.000, au promovat cei 1002, care se pregătesc de proba scrisă, care are loc pe 27 mai. Cei rămași în concurs au de răspuns la o serie de întrebări din legislația românească și europeană, plus testarea la limba română și o limbă străină la alegere (engleză sau franceză).

Urmează apoi vizita medicală, care va tria și ea din numărul candidaților rămași în concurs.