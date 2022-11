Ce spun părinții care au copiii înscriși la grădinițe unde nu e căldură

Că cineva din administrația orașului înțelege sau nu, realitatea este că ploieștenii, plătitori de taxe și impozite, nu trebuie să ajungă în situația de a-și lua liber de la serviciu pentru a sta acasă cu copiii, pe care nu-i pot duce la grădiniță, din cauza faptul că nu există apă caldă și căldură în aceste unități de învățământ.

Nu era suficient că sezonul gripelor și virozelor a debutat agresiv în acest an și majoritatea grupelor de la grădinițe au sub jumătate din copii prezenți, era nevoie și de avarie de termie pentru ca părinții cu copii mici să fie puși cu adevărat în dificultate.

Câți angajați își pot lua liber așa, când li se năzare, pentru a sta acasă cu copiii? Câți pot lucra de acasă? Câți găsesc înțelegere la angajatori?

Dincolo de frigul din case, ploieștenii se mai confruntă și cu această problemă, pe care nu știu câți o iau cu adevărat în considerare.

Sigur, administrația ridică din umeri și spune că nu e vina ei. Societatea de termie spune că nu e vina ei. Dar, până într-un final, cei care într-adevăr nu au nicio vină sunt ploieștenii care își plătesc la timp taxele și impozitele.

Mădălina, zona Nord, mama unui copil de 3 ani, înscris la grupa mică, program prelungit: „Abia am pus-o pe picioare după viroză. Am dus-o miercuri la grădiniță. E bine. A fost și ieri. Azi nu am avut curaj să o duc. Acasă stăm într-o cameră și am dat drumul la aerul condiționat pe cald. Mi-am luat o zi liberă azi. Sper să se rezolve până luni. Avem noroc, vine weekendul.”

Ramona, zona Nord, copil de 4 ani, grupa mică: „Am chemat-o pe mamaie azi la noi. Eu mă duc la serviciu. Nu, nu l-am dus la grădi. Nu vreau să mi se îmbolnăvească pe acolo...”

Elena are copilul la o grădiniță în Sud: „Eu am dus-o azi. Mi-a zis educatoarea că este bine încă în sala de clasă, deși nu au căldură. Probabil nu au apucat să se răcească pereții încă. Încerc să găsesc pe cineva să o ia la prânz. Mi-e totuși frică să o las să doarmă acolo…”

Mulți părinți însă, luați prin surprindere, nu au avut ce face și i-au dus pe cei mici. Se gândesc cu groază la urmările acestei zile. Își pun întrebări dacă e frig la grădiniță, dacă i-au îmbrăcat pe copii suficient de gros, dacă vor răci. În plus, se pare că incertitudinea domnește peste tot: „Cine naiba să-i mai creadă? Au spus ieri că la ora 6 se rezolvă, că dau drumul, apoi la ora 10 seara. Acum spun că se rezolvă azi. Păi pot să-i mai cred?”, se plânge o mamă care astăzi nu a dus copilul la grădiniță și a rezolvat să lucreze de acasă.

Incertitudinea planează asupra situației. În timp ce autoritățile par depășite de situație, ploieștenii trebuie să se descurce în aceste condiții. „Dacă acum e atât de frig, când o da înghețul, ce facem?”, se întreabă toți, dar mulți nu îndrăznesc să spună cu voce tare. Este terifiant gândul că asta ne așteaptă toată iarna.