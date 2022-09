Elevii unui liceu din Ploiești primesc burse și se pot angaja la Rompetrol la finalul cursurilor. Cum funcționează sistemul

În ultimii ani, conceptul de învățământ dual a fost tot mai vehiculat în spațiul public, ca o soluție pentru acoperirea deficitului de personal din diverse medii de activitate. România încă nu se poate compara cu statele din Vestul Europei, unde sistemul dual reprezintă o opțiune viabilă pentru tinerii care doresc să învețe o meserie.

În Germania, spre exemplu, aproape jumătate dintre tineri optează pentru sistemul dual vocațional, prin care, pe lângă teoria din clasă, fac practică la potențialii angajatori. Aceștia din urmă susțin sistemul prin burse oferite pe parcursul anilor de studiu, model care a fost împrumutat și în România, dar care nu pare foarte vizibil, momentan.

Care este situația în județul Prahova

Admiterea în clasa a IX-a, în acest an, a însemnat peste 7.000 de locuri disponibile pentru elevii prahoveni. În tot județul, 231 de locuri au fost destinate învățământului dual, adică 4-5% din total. Ca o noutate pentru acest început de an școlar, Rompetrol a fondat o clasă de învățământ, unde altundeva decât în Liceul „Lazăr Edeleanu”, o sursă constantă de interni și viitori specialiști pentru grupul care controlează mai multe companii privite ca posibil loc de muncă pentru tinerii prahoveni – Rompetrol Rafinare, Rominserv sau Rompetrol Well Services.

Clasa, cu un total de 24 de elevi, va avea specializarea în domeniul electromecanic și este sprijinită de Rominserv, contractorul general al Grupului KMG International (Rompetrol). Timp de trei ani, liceeni vor trece prin module teoretice, dar și practică cu inginerii din Rominserv.

Stagiile de practică vor avea o durată totală de 24 de săptămâni (5 săptămâni în clasa a IX-a, 9 săptămâni în clasa a X-a și 10 săptămâni în clasa a XI-a), așa cum este prevăzut în normele aprobate de Ministerul Educației.

Pentru a-i motiva pe elevi, compania va oferi și burse lunare, în funcție de performanțele școlare, elevii vor participa la workshop-uri de dezvoltare personale și la vizite tehnice în rafinăriile Vega și Petromidia. La final, toți absolvenții vor fi certificați internațional și vor avea opțiunea să-și continue parcursul în companie.

Învățământul dual, o soluție viabilă

Exemplul noii clase din „Lazăr Edeleanu” poate fi replicat de mai multe companii, pe diverse domenii, pentru că beneficiile sunt uriașe, atât pentru elevi, cât și pentru angajatori. Tinerii primesc burse, pe parcursul celor trei ani de sistem dual, fac practică, interacționează cu specialiști din domeniile pe care le urmăresc și au șansa reală de angajare, imediat cum ies de pe băncile liceului. Pe de altă parte, companiile își pot instrui viitori specialiști, îi pot fideliza, le pot insufla elemente definitorii din cultura organizațională, ceea ce poate avea efecte benefice, în timp. Nu în ultimul rând, mulți angajatori ar rezolva problema deficitului de personal.

La nivel județean, o expansiune a sistemul dual ar putea avea efecte pozitive și în scăderea (și mai accelerată) ratei de șomaj, pentru că mulți tineri au dificultăți în găsirea unui loc de muncă potrivit, după anii de studiu. Din fericire, județul Prahova stă destul de bine din acest punct de vedere, iar datele făcute publice de Direcția Județeană de Statistică ne arată că, la nivelul lunii mai 2022, rata șomajului era de 1,9%, în scădere față de mai 2021, când indicele arătă o rată de 2,7. De altfel, Prahova este și sub media națională de 2,5 procente.

Dar cu sisteme bine implementate, de ce să nu țintească județul Prahova către o rată de șomaj și mai mică? Programele de formare, de reconversie, sistemele educaționale orientate spre nevoile tinerilor, ne pot duce acolo.