Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: ”Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii”

Se rezolvaseră toate problemele din sistemul de educație și revenirea la uniformele școlare rămăsese ultima temă care trebuia pusă în dezbatere în spațiul public. De multe ori, astfel de teme false apar chiar de la cei care vor să deturneze atenția de la problemele reale din sistem.

Și pentru că tema reintroducerii uniformelor școlare deja a stârnit un val de reacții, la deschiderea noului an școlar ministrului Cîmpeanu i-a fost solicitat un punct de vedere.

Sorin Cîmpeanu: „Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine – atât cât am văzut în sisteme de educaţie avansate, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa – să avem elevi mândri de şcoala lor, să poarte un însemn, fie că este un pin, aşa cum purtăm tricolorul putem purta însemnul şcolii, fie că este o cravată, fie că este o eşarfă, pentru fete, îmi doresc să fie mândri de şcoala lor şi acest lucru să se vadă şi prin însemne.

Însemne de apreciere la adresa şcolii nu înseamnă uniformă obligatorie!

În cazul meu, în urmă cu 40 de ani, în septembrie 1982, aveam matricolă şi era mândru să fiu elev al liceului „Sfântu Sava”.”

În privința oportunității revenirii la uniforme, părerile părinților sunt împărțite. Unii spun că ar fi necesare, pentru că astfel ar fi mai multă decență. Alții sunt împotrivă, fie pentru că spun că nu au bani și de uniforme, fie pentru că nu ne putem întoarce la ”obiceiuri comuniste”, care anihilează dezvoltarea personalității.