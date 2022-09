Poate cea mai frumoasă școală din România se află în Perieți, Ialomița. Imaginile care au devenit virale

Perieți, o comună din județul Ialomița se poate lăuda că are cea mai frumoasă școală din România. Galerie FOTO la finalul textului.

Școala Gimnazială din comuna Perieți, o localitate cu mai puțin de 4000 de locuitori, a devenit cunoscută pe internet după ce o profesoară a postat pe pagina de Facebook a instituției de învățământ imagini cu lucrările de modernizare care s-au încheiat înainte de începerea noului an școlar.

Mesajul care însoțește imaginile spectaculoase este o invitație la deschiderea noului an școlar

”Și calendarul, și vremea, ploaia și castanii, strugurii și frunzele… Toate șoptesc că mai e puțin. Una dintre bucuriile neprețuite din meseria de profesor este aceea că an de an retrăim emoția începutului și a sfârșitului de an școlar.

Dacă și voi v-ați pregătit cu forțe noi, cu energie, cu bucurie, cu determinarea de a fi mai buni, atunci și noi ne-am pregătit toată vara să îmbrăcăm haine noi! Cred cu tărie că locul în care ne petrecem cel mai mult timp din zi trebuie să fie unul cald, vesel, creativ și să contribuie, astfel, la starea noastră de bine. Mulțumesc intregii echipe magice pentru că astăzi pot să vă împărtășesc câteva imagini, rezultat al unui impresionant volum de muncă! Mulțumesc tuturor celor implicați pentru susținere! Ne revedem luni, 5 septembrie, cu porțile larg deschise pentru copii, părinți și bunici! Cu emoție și deosebită prețuire, prof. Cristina Costea. Comuna Perieți”

Comuna Perieți se află între Slobozia și Urziceni și este străbătută de DN 2A și este alcătuită din cinci sate.