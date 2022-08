Am luat lista de rechizite de la doamna învățătoare și am mers la cumpărături. Câți bani ne costă prima zi de școală

După ce am primit pe grupul de whatsapp lista de rechizite de la doamna învățătoare am mers la cumpărături. Așa am aflat că, față de anul trecut, prima zi de școală ne va costa mai mult…

Pe 5 septembrie începe un nou an școlar, care, desigur, înseamnă noi rechizite pentru cei mici. Nu știți cum să vă organizați financiar? Întâmpinați probleme căutând articolele la un preț convenabil? Vă venim în ajutor cu o listă de rechizite și prețurile lor aproximative. Acestea pot diferi puțin în funcție de magazin și firmă. Aflați cât vă costă fiecare în parte în următoarele rânduri.

Cumpărăturile pentru școală reprezintă o durere de cap pentru fiecare părinte în parte. Fie că nu găsesc rechizitele potrivite, fie că prețurile sunt mari, orice adult trece prin dificultăți căutând rechizite pentru copilul său.

Pentru a vă ajuta cu achiziționarea articolelor necesare, am pregătit o listă cu rechizitele de care copilul dvs. are nevoie pentru acest an școlar și prețurile acestora aproximate:

– 1 caiet tip 2: 2 lei / set 5 buc. caiet tip 2: 10 lei

– 1 caiet dictando A5: 2 lei / set 10 buc. caiet dictando A5: 20 lei

– 1 caiet dictando A4: 4 lei / set 3 buc. caiet dictando A4: 13 lei

– 1 mapă cu capsă de plastic A5/A4: 3 lei

Pentru arte vizuale:

– acuarele (Pelikan), 12 culori + pensulă: 27 lei

– recipient pentru apă (Pelikan): 11 lei

– set 6 pensule: 6 lei

– bloc de desen A4, 16 file: 8 lei

Pentru penar:

– stilou: 15 lei

– set rezerve de stilou albastru, 24 buc: 10 lei

– set creioane colorate, 24 culori: 20 lei

– set carioci, 18 culori: 20 lei

– radieră: 1 leu

– ascuțitoare: 3 lei

– rolă scotch: 3 lei

Dacă facem o socoteală, doar pentru începutul de an școlar este necesar un buget de 150 de lei pentru fiecare elev, asta în cazul în care există ghiozdan și penar.

Dacă nu există ghiozdan și penar (o colegă a noastră a luat anul acesta pentru unul dintre copii și au costat ambele 130 de lei, ghiozdanul fiind 109), prețul va fi clar mai mare.

Este adevărat, le-a luat în luna iulie, când încă nimeni nu se gândea la școală și erau oferte de preț. Astfel, a găsit un Herlitz sănătos care probabil va ține 2-3 ani cel puțin.

Ca și concluzie, începutul de an școlar, dacă ne referim strict la rechizite, duce pe la 150-200 de lei. La acești bani adăugăm hainele și încălțările „de școală”, dar aici plaja de prețuri este foarte mare, așa că nu ne putem pronunța. Unii părinți aleg să ia haine de firmă, alții haine din piață. Depinde de situația financiară a fiecăruia.