„Părinții sunt destul de proști și cred orice dacă ai o scuză bună”. Mesajul unei cărți pentru copii, publicată de o celebră editură

Semnalul de alarmă a fost tras de către o învățătoare, care a ținut să precizeze următoarele:

„nu sunt o înapoiată, dar am suferit un șoc. Cartea se numește „Profu crede că învăț – caiet plin de idei ca să supraviețuiești anului școlar”. Pe site-ul celor de la Cărturești este înscrisă în categoria materiale educaționale pentru copii cu vârsta între 6 și 10 ani. Are aspectul unui jurnal, cu desene atractive. Începând să citesc mai atent, a început să îmi crească, la propriu, tensiunea. „Când e vorba de asta, părinții sunt destul de PROȘTI și cred orice dacă ai o scuză bună”. Asta am regăsit în interior”, a scris, revoltată, pe Facebook, învățătoarea.