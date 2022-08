Echipa din România a obținut aurul la concursul de robotică din Statele Unite

AutoVortex CSU ASE România a câştigat locul 1 la Campionatul Internaţional de Robotică din Utah, SUA. Copiii care au luat trofeul de aur sunt de la mai multe licee din Capitală şi au ajuns cei mai buni cu foarte multă muncă.

Echipa AutoVortex CSU ASE România este antrenată de asist. univ. Panea Ionuţ Valentin din cadrul ASE Bucureşti şi mentorată de studenta Lipianu Ana Andreea de la Politehnica Bucureşti.

Elevii care fac parte din echipă sunt: Midache Andrei Ianis, Vasile Theodor Adrian, Dăscălescu Radu Gabriel, Dicu Maria Ioana, Hantascu Adrian Florin, Vasile Elena Maria şi Milea Răzvan Iacob.

Panea Ionuţ Valentin, antrenorul echipei de robotică, a explicat că echipa a lucrat intens în ultima lună şi jumătate în centrul de la Politehnica astfel încât să poată realiza robotul pentru această competiţie.

„Un robot mic pentru cel mai mare premiu. Echipa de elevi a îmbunătăţit robotul de competiţie în decursul mai multor luni, astfel încât să poată fi programat pentru scopul concursului din America. Competitorii din America nu au dat la început şanse prea mari echipei din România, tocmai din cauza mărimii robotului. Acesta i-a uimit, însă, în final pe toţi cei care au ajuns la competiţie. Munca de echipă a contat enorm”, spune Ionuţ Panea, citat de Ziare.com.

„Noi anul trecut am fost prima echipă din lume, am reuşit să câştigăm locul 1 în Chicago şi am zis să nu rămânem mai prejos nici anul acesta, am tras tare să venim la competiţie. Când am ajuns copiii americani nu că nu ne dădeau şanse, dar când vezi un roboţel mai mic nu ţi-e frică de el, ei ştiau că noi veneam mereu cu roboţi mari, dar, când colo i-am bătut de i-am rupt”, a explicat antrenorul echipei.

Ca şi la alte competiţii internaţionale, părinţii copiilor au suportat o parte a costurilor de transport şi cazare, iar o parte a fost asigurată de companii private.