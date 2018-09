Creșterea economică a României? Realitatea este că datoria externă a crescut anul acesta cu 4 miliarde de euro, până la 97,5 miliarde

Un calcul simplu, pe întelesul tuturor, ca să nu mai înghițim minciunile care ne orăvesc viața de zi cu zi. Guvernarea PSD vorbește permanent despre creștere economică, rezultat al unui incredibil de eficient program de guvernare.

Realitatea necosmetizată:

Datoria externă a României a crescut cu peste 4 miliarde de euro în primele șapte luni ale anului, până la 97,5 miliarde de euro, conform datelor publicate astăzi de Banca Națională a României.

În luna iunie, datoria externă totală a României era de 95,3 miliarde de euro, în creștere cu 1,9 miliarde de euro față de începutul anului.

„În perioada ianuarie – iulie 2018, datoria externă totală a crescut cu 4 105 milioane euro.

În structură:

-datoria externă pe termen lung a însumat 66 959 milioane euro la 31 iulie 2018 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017;

-datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2018 nivelul de 30 623 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 23,2 la sută faţă de 31 decembrie 2017.”

Prin 2013 începuse să scadă. Asta însemna că puteam să producem, să consumăm echilibrat și să mai și achităm câte ceva. A ținut trendul descendent până în 2015, când ”a fost nevoie” să se arunce cu bani într-o parte a populației.

Cifre seci = realitate crudă. Aici suntem cu adevărat, datori vânduți pe multe generații de acum încolo. Și nu datoria în sine este de speriat, cât perspectiva, mai corect spus lipsa ei.

Când datoria crește, este evident că România continuă să se împrumute. De ce? Pentru că această țară continuă să consume mai mult decât produce. În cazul de față, când spunem că ”țara consumă”, nu vorbim despre omul de rând, ci despre cei care administrează țara - guvernanții. Nu vă imaginați că doar bunurile de larg consum reprezintă consumul în ansamblu. Tot la consum intră și plățile făcute pentru majorară de pensii și salarii de bugetari, de exemplu. Este un consum de bani, o cheltuială imensă pentru onorarea pomenilor electorale.

Oamenii aveau nevoie de acești bani și toți suntem de acord că nimeni nu trebuie să se mai zbată în sărăcie, însă de unde îi dai, dacă nu produci, dacă nu iei măsuri economice pentru stimularea producției??? Simplu: te împrumuți pentru diferența care să acopere promisiunile bezmetice.

Viorica Dăncilă, pusă pe pilot automat, recită poezia creșterii economice. Foarte bine, o fi existând, dar este sub necesarul care să mențină măcar nivelul constant al datoriei țării. Din nou, pe înțelesul tuturor: ai o firmă care nu a mers prea bine. A acumulat datorii, să recunoaștem în TOATE administrările de până acum. Firma are în prezent un nou manager, care susține că a luat măsuri și că încasează mai mult decât predecesorii săi. Un fel de am produs 8 lei, nu 6-7 ca ceilalți, dar am de plătit în continuare 10 lei. Asta înseamnă că spui doar jumătatea convenabilă a adevărului. Rezultatul: tot neperformant ești, chiar dacă ești ceva mai bun decât ceilalți.

Cifrele nu mint. Ele pot fi cosmetizate, pot fi prezentate doar parțial, dar scadența facturii te trezește la realitate. Poate ai produs ceva mai mult, dar nu suficient. Repet, asta în condițiile în care jumătățile de măsură prezentate de Guvern sunt cât de cât reale.

Mergem mai departe și căutăm explicații logice pentru ca cifrele prezentate de Viorica să aibă corespondent în realitate. Producem și exportăm mai mult? Nu. Doar nu am construit pe sub pământ, pentru că la suprafață nu se vede nimic. Nici infrastructura care ar eficientiza enorm costurile nu s-a dezvoltat. Colectăm mai bine? E posibil, deși nici aici cifrele nu sunt îmbucurătoare. Consumăm mai mult? Cifrele spun că în ansamblu da, dar să nu uităm că s-au injectat bani serioși către bugetari (angajați sau pensionari). Totul arată ca un cerc (vicios), găurit pe acolo pe unde se scug nejustificat banii. Aceștia se regăsesc în diferențele care fac din datoria externă a României o formă de sclavie de care nu prea mai avem cum să scăpăm.

Nu este niciun secret pentru nimeni că Viorica Dăncilă nu pare capabilă să administreze nici măcar bugetul familiei. În realitate nu ea conduce, iar cei care o țin de sfori sunt preocupați de propriile buzunare, de libertatea amenințată de un trecut în care au jefuit tot ceea ce au putut, adâncind și mai mult gaura neagră a economiei românești.

Cu sau fără marijuana, finanțări externe, ”haștaguri”, opoziție libidinosă, cei din stradă asta au cerut și cer: să se pună capăt administrării neperformante a țării, să dispară analfabeții și profitorii și să fie lăsați profesioniștii (nu cei care sunt doar slugi ale Vestului, dar mimează profesionalismul și tehnocrația pe aici). Pentru toate acestea este necesar ca ÎNTREG spectrul politic să se curețe și să se reformeze. Nu sunt semne că se va întâmpla... ”Schimbarea domnului - bucuria nebunului”, iar noi avem o experiență vastă în domeniu.

Claudiu Vasilescu jurnalist Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor