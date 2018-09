Antreprenor de succes. Face bani cu jucării de lemn, construite cu ”profesorul” Youtube. VIDEO

Un bucureștean avea o firmă de marketing digital și software când s-a apucat să fabrice jucării din lemn. A obținut 135.000 de euro, fonduri europene, iar acum mica sa fabrică de jucării din apropierea Capitalei scoate venituri de 60.000 de euro pe an, inclusiv din săptămâna „Școala altfel”.

În anul 2013, Marius Chirea avea, deja de 5 ani, o firmă de marketing digital și software în București. Atunci s-a gândit să intre în domeniul așa-numitei economii sociale, adică afaceri și alte activități care au ca scop principal sprijinirea celor mai defavorizați dintre noi.

Și s-a gândit să facă, împreună cu doi asociați, o fabrică de jucării din lemn pe care să le vândă pe internet.

”Provocarea cea mai mare a fost aceea de a învăţa cu toţii să fabricăm jucării din lemn, adică, neavând experienţă, a trebuit să ne uităm pe YouTube cum se fabrică jucăriile din lemn”, ne povestește Marius, la făbricuța sa, unde StartupCafe.ro l-a vizitat mai deunăzi.

Cu „profesorul YouTube” și cu fondurile europene, au reușit să intre în producție. „Practic, după ce s-a implementat proiectul şi am început efectiv să lucrăm, aproximativ şapte luni ne-a luat până am scos prima serie de jucării, deci şapte luni în care am tot învățat, ne-am uitat la tehnici de fabricare a jucăriilor” - spune Marius Chirea acum.

Și designul primelor jucării mai sofisticate l-au cumpărat, pe internet, de la o firmă americană, până au reușit să-și creeze propriile modele.

