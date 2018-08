Rafinăria Steaua Română din Câmpina, scoasă la vânzare pe OLX

Steaua Română din Câmpina a fost scoasă la vânzare pe olx. Prețul cerut este de 10,3 milioane de euro.

Textul anunțului de vânzare este următorul:

”Rafinaria este un complex industrial ce include un sector de productie si livrare produse petroliere si un sector de productie si distribuitie utilitati. Instalatiile pentru rafinarea titeiului existente in incinta sunt:

Instalatia distilare atmosferica si in vid DAV - capacitate 400.000 t/an;

Instalatie distilare in vid DV - capacitate de proiect 138.000 t/an;

Instalatie fabricare parafina - capacitate 15.000 t/an;

Instalatie de amestecare finisare produse expediate;

Instalatiile pentru producerea si distributia utilitati sunt:

Instalatie demineralizare - capacitate proiect 2 linii x 80 mc/h;

Instalatii de alimentare cu apa si producere abur - 2 cazane 25t/h abur supraincalzit si 1 cazan 17t/h abur saturat;

Instalatie produse speciale - ape reziduale - debit 750 mc/h.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Vanzarea se face in reorganizare, prin negociere directa”.

Contactat telefonic de adevarul.ro, directorul rafinăriei din Câmpina, cea mai veche din România, nu confirmă infromaţia şi spune că cel mai probabil cineva ”a vrut să-şi treacă în portofoliu şi vânzarea unei rafinării”.

”Este un fake. Una este să vinzi o rafinărie şi alta să vinzi un apartament. Eu sunt directorul acestei rafinării şi ar fi trebuit să ştiu dacă este sau nu de vânzare. Rafinăria este în reorganizare judiciară şi există un plan de reorganizare pentru trei ani votat în anul 2017. Noi nu avem nicio legătură cu acel anunţ şi nici cu vreo agenţie imobiliară”, a declarat Nicolae Matei, directorul Rafinăriei Steaua Română din Câmpina.

UPDATE Anunțul a fost dezactivat de pe olx.ro