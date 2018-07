Legea offshore - de bine sau de rău?

Proiectul legii offshore merge la promulgare. Actul normativ stabileşte condiţiile în care sunt exploatate zăcămintele naturale şi este esenţial pentru începerea extragerii gazelor din Marea Neagră.

Povestea proiectului, modificat radical de la Senat la Camera Deputaților, a stârnit deja un val de reacții, pro și contra.

Diferența este că investitorii nu doar că nu vor mai fi scutiţi de taxe, dar le vor fi percepute şi unele suplimentare. Aceștia au aflat că li se cere impozit pe veniturile suplimentare. În plus, jumătate din producţia obţinută trebuie să rămână în ţară. În vechiul proiect toate acestea nu erau specificate.

Este momentul în care legea se exploatează la maxim pentru obținerea de capital... politic. Pe de o parte, se bate monedă pe avantajele României, pe câștigurile din aceste exploatări. Aparent ar fi un lucru extraordinar, în condițiile în care România a fost tăiată bucată cu bucată și dată la fier vechi, atât la propriu, cât și la figurat.

Ceva este însă nelalocul său în retorica lui Liviu Dragnea! Acum se laudă cu protejarea bogățiilor din Marea Neagră, pentru un beneficiu maximizat al României. Dacă ar fi mers pe acest principiu, sănătos dealtfel, de ce nu a acceptat și trecea zonei Roșia Montană în patrimoniul UNESCO? Principul de respectat ar fi fost asemănător, dar se pare că interesele nu mai sunt convergente.

Liviu Dragnea: ”Sumele încasate din impozitul pe venit suplimentar și din redevență vor alimenta fondul special din OUG pentru parteneriat public privat, pentru finanțarea infrastructurii, în special a autostrăzilor. Fiecare metru cub de gaz se va duce într-o autostradă sau un alt proiect. 25% din firme și angajați vor fi din România și UE.”

Iată ce spun și principalii actori ai scenei de pe Marea Neagră, citați de digi24:

Mark Beacom, CEO Black Sea Oil and Gas: Astăzi am văzut cuvinte pe care nu le-am mai văzut până în acest moment. Am primit asigurări constante și ferme în această privință din partea guvernelor care s-au succedat. Și vedem că aceste asigurări au fost încălcate în acest moment. Cu o serie de prevederi noi există posibilitatea de a se crea noi blocaje pentru aceste proiecte.

Richard Tasker, director general Exxon: Ceea ce ați dezbătut astăzi va face mult mai dificil pentru fiecare investitor să ia decizia de investiție.

Cristina Verchere, CEO OMV Petrom: După ceea ce am văzut că s-a întâmplat astăzi aici ne îndepărtăm în a adopta o decizie finală favorabilă de investiție.

Nu este nimeni atât de naiv încât să credă ca operatorii din domeniu nu doresc să își maximizeze profitul, evident în dauna interesului statului român. Nu se va întâmpla mâine, pentru că este o situație cu bătaie pe termen mediu și lung. România trebuie să își factă bine toate temele, toate calculele și să vadă ce câștiguri, dar și ce pierderi își poate asuma.

Putem să devenim al treilea mare jucător din Europa pe piața gazelor naturale, la fel de bine cum putem aproape să nu contăm. Putem fi pe locul trei ca volum de exploatare, dar ne putem considera ca o țară care chiar beneficiază și economic de acest onorant loc trei? Nu mai suntem atât de naivi să râdem la statistici ca vițelul la poarta nouă.

Opoziția a sărit ca arsă, fiind de partea investitorilor, unde investitor este sinonim cu exploatator, fie și strict prin prisma modului de operare. Unde mai este echilibrul? De ce opoziția nu vine în fața opiniei publice să explice, dacă are habar, unde greșește Dragnea și de ce mari beneficii privează România. Lătratul pe post de explicații, atât din partea puterii, dar și a opoziției, nu ține loc de argument.

Dacă opoziția ar renunța la sloganuri și ar detalia nemulțumirile de ieri, din Parlament, ar putea să spulbere mitul subordonării corporatiste, al slujirii intereselor care nu coincid cu cele ale românului de rând. Ar fi simplu, dar iată că nu se întâmplă.

Ne place sau nu de Dragnea, Chichirău, Barna, Băsescu, Orban, Tăriceanu, trebuie să admitem că adevărul este pe undeva pe la mijloc. Este momentul ca cei care sunt specialiști în astfel de domenii, care nu sunt implicați politic sau economic, să aibă curajul să iasă public și să expună atât avantajele cât și dezavantajele tuturor. Suspiciunea oricum va plana atât asupra puterii, cât și a opoziției, pentru că România a tot trecut prin astfel de experiențe traumatizante pentru economia ei din ultimii aproape 30 de ani.

Acum se va vedea cine mai vinde ce a mai rămas din România, pentru că toate partidele vor face această tranzacție. Doar prețul diferă...