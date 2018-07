Dacia Sport, singura mașină cu parbriz în loc de lunetă, construită la ordinul lui Ceaușescu

Daca a existat o masina romaneasca de serie extrem de ciudata si interesanta in acelasi timp, cu siguranta aceasta este Dacia Sport. Pentru ca a fost realizata pe baza Daciei 1300, dar cu o multime de elemente modificate pe care inginerii le-au construit intr-un mod hilar, dar interesant. Iata secretele primului si singurului Coupe veritabil romanesc, Dacia 1310 Sport.

Multa lume nu stie ca primul "Concept" de Dacia Sport s-a lansat in 1979, la EREN, adica Expozitia Realizarilor Economice Nationale, in Bucuresti, sub forma unui autoturism denumit Dacia 1300 Sport - Brasovia.

Era un concept realizat intr-un exemplar unic de catre Dacia Service Brasov, nu de Uzina de la Mioveni, dar la TIB 1981 a fost prezentata si varianta de serie numita Dacia 1310 Sport. Primele modele, fabricate intre 1981 si 1985, denumite "cu usa scurta", pentru ca utilizau o portiera standard de Dacia 1310, au fost in numar de sub 1000 de bucati, fiind si azi cele mai cautate.

Modelul urmator de Dacia Sport, "cu usa lunga", s-a fabricat intre 1985 si 1992 in peste 4000 de unitati. In total, numai 5141 de Dacii Coupe Sport au fost construite in Romania, majoritatea fiind pastrate pentru vanzarea interna, numai 200 ajungand la export, in Grecia, dotate cu motor de 1.2 Economic. Inca de la lansare, Dacia Sport s-a vandut in cele doua variante 1310 sau 1410, cu motoare diferite.

De fabricare s-a ocupat platforma IATSA Stefanesti, nu uzina de la Mioveni, unde era asamblata masina in ritm de 4 bucati/zi.

Singura masina din lume cu parbriz in loc de luneta

Pe langa provocarea adusa de portierele atipice, inginerii s-au mai confruntat cu cateva dileme. Pentru ca plafonul era coborat, luneta originala de Dacia 1310 nu mai putea fi utilizata. Si nici o usa de portbagaj standard. Asa ca ce era de facut? Ei bine, in cazul usii de portbagaj, s-a ales solutia cea mai banala: au taiat dintr-o usa standard, au scurtat-o pana s-a potrivit, au construit o intaritura noua si asta a fost tot. Adica Dacia Sport are tot un portbagaj de Berlina, dar scurtat.

Rezolvarea problemei lunetei a fost si mai simpla. Au taiat din tabla stalpilor si a plafonului pana cand s-a potrivit parbrizul. Adica un parbriz stadard de Dacia 1310, acelasi care era montat si in fata, a fost montat si pe post de luneta. Asta a facut din Dacia Sport sa fie prima si singura masina de serie din lume care utiliza acelasi geam, parbrizul, atat in fata, cat si in spate. Ce-i drept, parbrizul din spate fiind ceva mai inclinat ca cel din fata...

Initial, pentru luneta primelor modele de Dacia Sport, s-au folosit parbrize obisnuite, clare, dar ulterior au inceput sa fie modificate cu sistem de dezaburire, forma si chederul ramanand aceleasi. Asta da inventivitate pentru ingineria romaneasca, nu?

