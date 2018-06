Cheia dezvoltării: diversitate și inovație. Ivan Lokere, CEO Alinso Group, prezent în cadrul Realty Forum 2018, cel mai important eveniment de Real Estate din România

Desfășurată în data de 19 iunie 2018, a 17-a ediție a Realty Forum a reunit cei mai importanți dezvoltatori, investitori și consultanți prezenți în țara noastră.

În cadrul evenimentului organizat de revista Business Review s-au desfășurat discuții punctate pe realitățile pieței și previziunile privind noile proiecte de investiții pe piața imobiliară locală, moduri în care migrația internă a specialiștilor români formează noi tendințe imobiliare, principalele sectoare ale industriei: birouri, rezidențiale, retail, industrial și logistică. Ivan Lokere, CEO în cadrul multinaționalei Alinso Group, dezvoltatorul Ploiesti West Park și totodată un actor economic foarte important din regiunea Muntenia, a fost unul dintre participanții la dezbaterile susținute în cadrul Realty Forum.

Scurtă introducere

„Alinso Group este un jucător multinațional important în real estate, fiind concentrat pe dezvoltarea parcurilor de afaceri, logistică, depozite industriale și spații de birouri. Ne concentrăm pe sustenabilitate. În România avem proiecte în studiu și în dezvoltare care vizează mai multe orașe. Parcul industrial pe care l-am dezvoltat lângă Ploiești a crescut foarte mult în ultimii ani, avem peste 60 de companii multinaționale puternice și de renume mondial în interiorul parcului, operăm de asemenea și un terminal feroviar ATP. Suntem un grup industrial de firme, ne concentrăm pe industrii și companii inovatoare”, a declarat Ivan Lokere în deschiderea evenimentului la care a participat în calitate de speaker.

Dezvoltarea către est. Joburi de calitate într-un mediu divers și inovativ

„Sunt mai multe motive pentru care principalele companii din vest au ales să se relocheze, criza economică le-a forțat să ia decizii drastice. E normal ca s-au îndreptat către piețe emergente, pentru dezvoltarea unor noi fabrici sau locații într-o piață flexibilă. Inițial și salarizarea a contat foarte mult.

Însă acest aspect a contat numai la început. Am descoperit aici forță de muncă calificată și de calitate. Noi am încercat să creăm un mediu inovativ, un parc atractiv pentru oamenii care lucrează acolo. Diversitatea oamenilor care lucrează în parc, cu origini diferite și experiențe diferite conturează un mediu de lucru foarte plăcut și atractiv”.

Puncte atractive. Argumente pentru noii investitori și clienți ai Ploiesti West Park

„Posibilitatea de a împărți un spațiu comun, de asemenea încercăm să amenajăm clădiri ce pot fi folosite atât pentru industria ușoară cât și pentru industria grea.

Două treimi din parc se axează pe producție industrială. O pătrime din parc este orientată spre logistică. Aproximativ 15 la sută sunt laboratoare, centre R&D și birouri”.

România trebuie să țină pasul cu dezvoltarea regiunii. Soluții antreprenoriale.

„Cred că avem nevoie de mai mult antreprenoriat aici în România, noi lucrăm deja la asta, vrem să creăm centre în jurul universităților, pentru a găsi oameni, ingineri absolvenți, care să își construiască propriile companii start-up. Politica noastră se bazează pe atragerea companiilor inovatoare”, crede Ivan Lokere, CEO în cadrul multinaționalei Alinso Group.

Sfat pentru români: Învățați din experiența vestică, după care investiți în noi companii locale inovatoare și competitive.

„Prima dată ai companiile străine care investesc aici în unități de producție. Însă e doar primul pas. Prin aceste investiții, România se întărește. Oamenii care vor lucra în aceste companii își vor dezvolta, în timp, afaceri mult mai puternice, care vor concura companiile internaționale de unde au plecat. Trebuie să ne concentrăm pe antreprenoriat în România, și trebuie să ne creăm propriile companii, care să devină competitive față de companiile străine”.

Forța de muncă ieftină a devenit un mit. Acum România trebuie să devină creativă, să existe plus-valoare prin inovație și cercetare

„Avem companii cu viziune în parc, România are capacitatea de a face cercetare, trebuie să ne concentrăm și să promovăm mai bine România în presa internațională. Investitorii străini care vin pentru prima dată în parcul nostru poate că vin pentru mâna de lucru ieftină, dar rămân pentru calitatea muncii. Aceasta se reflectă în calitatea ridicată a produselor”.

Există planuri pentru dezvoltarea unor noi parcuri? Concepte noi pentru a ajuta companiile tinere. Strategia pentru viitor.

„Evident că putem dezvolta parcuri în toate orașele puternice, în Transilvania. Vrem să dezvoltăm conceptul de parcuri de business reduse ca dimensiune, pentru a oferi investitorilor spațiu pentru companii tinere, bazate pe inovație. Din perspectiva industrială, în România avem în vedere dezvoltarea unor parcuri de business mici în apropierea marilor orașe, pentru a oferi spațiu de dezvoltare companiilor tinere. Vedem un trend global în acest sens. Aș vrea să subliniez că una dintre marile probleme ale României este percepția țării în afara granițelor, lipsa de promovare pozitivă în presa de peste graniță”, spune Ivan Lokere.

Rețeta dezvoltării

În România, spune Lokere, rețeta dezvoltării poate fi de două feluri, cel puțin așa cum văd eu lucrurile, din propria experiență. Există varianta să cumperi o bucată de teren, să construiești ceva care să fie prezentat potențialilor investitori și să dezvolți zona, însă mai există și a doua variantă, cea a creșterii din interior.

Ce trebuie implementat rapid în România

„Avem un potențial uriaș compus din românii care locuiesc în afara țării, care dacă se întorc cu experiența de acolo și dezvoltă aici propriile lor companii, România ar putea crește rapid. România are o poziție geografică unică ce poate fi capitalizată, dar trebuie să faceți asta repede. Trebuie să se investească rapid în infrastructură. Dacă nu se întâmplă asta, s-ar putea să apară competiție din partea altor țări din jur, de exemplu Serbia, care se va alătura într-o zi Uniunii Europene, iar Serbia are, deja, infrastructura pregătită”.

Sfaturi pentru investitorii noi. Greșeli de evitat.

„Pentru investitorii noi în piață – uitându-mă înapoi, chiar dacă parcul nostru reprezintă un succes, vă pot spune că am achiziționat poate la început prea mult teren, avem 300 de hectare. Poate ar fi fost suficient să fi cumpărat numai 200, pentru că, în ciuda faptului că Ploiești este un oraș de succes, există întârzieri în realizarea infrastructurii. Din fericire, către noi se îndreaptă mereu noi parteneri din zona industriei și a logisticii. În prezent există deja peste 50 de companii multinaționale în parc, așadar viziunea Ploiesti West Park pe termen lung are un rezultat pozitiv, din fericire. Însă pentru jucătorii noi din zona real-estate industrial și logistic, sfatul meu este să cumpere dacă au garanția investiției, mai ales dacă nu au capacitatea noastră. Alfel se pot bloca. Iată că am dat și un sfat către concurență, sper să îl aprecieze și să îl urmeze”, și-a încheiat Ivan Lokere discursul susținut în calitate la speaker la Realty Forum 2018, eveniment organizat de Business Review în București, la hotelul Sheraton.

