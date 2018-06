Ivan Lokere, CEO Alinso Group, invitat special în cadrul Country Focus Community Forum – eveniment care a reunit elita investitorilor străini. „Nu putem construi o Românie puternică fără să existe viziune și stabilitate economică și politică”

„Be connected. Be stronger” reprezintă motto-ul sub care s-a desfășurat, în sala Platinum a Hotelului Sheraton din București, a doua ediție a Forumului Country Focus Community, eveniment care a reunit, în zilele de 5 și 6 iunie 2018, elita investitorilor străini din România. Reprezentanți ai comunității de afaceri de pe toate continentele au dezbătut, timp de două zile, realitățile economice ale țării noastre privite prin ochii experimentați ai unor jucători puternici din zona companiilor multinaționale prezente în România.

Întâlnirea organizată de revista Business Review a provocat participanții la un maraton de dezbateri dinamice legate de subiecte care vizează poziția și rolul României în regiune, strategia viitoare a țării noastre, din perspectiva aparteneței la Uniunea Europeană și a preluării de către România a președinției rotative a Consiliului Europei în prima parte a lui 2019, importanța dezvoltării unei viziuni pe termen lung care să ducă, odată cu mult-așteptata dezvoltare reală a infrastructurii, la o creștere a nivelului investițiilor străine în România și, nu în ultimul rând, monetizarea pe termen lung a contextului delicat economic și social european actual.

În cadrul forumului s-au remarcat clarviziunea și preocuparea investitorilor străini în rezolvarea problemelor de funcționalitate cu care se confruntă societatea Românească din perspectiva economică și nu numai.

Evenimentul este remarcabil și prin seriozitatea soluțiilor propuse și acuratețea cu care au fost abordate punctele sensibile ale societății actuale românești, cum ar fi problemele legate de infrastructură, lipsa unui proiect național pe termen lung care să transmită un mesaj de coerență și stabilitate investitorilor și nevoia existenței unui parteneriat serios între factorii decizionali din administrație și mediul de afaceri, fie el român sau străin.

Ivan Lokere, CEO Alinso Group, mesaj puternic pentru românii din Diaspora: „Românii educați se pot dezvolta și în țară. Cu experiența acumulată în Vest, vă puteți reîntoarce pentru a participa la viitorul României”

În cadrul panelurilor multiple organizate de gazde, la secțiunea rezervată investitorilor belgieni a luat cuvântul Ivan Lokere, CEO Alinso Group, dezvoltatorul Ploiesti West Park. Reprezentantul celui mai mare parc de business din sud-estul Europei a subliniat avantajele geografice ale României, faptul că țara noastră are o tradiție bună în zona educațională, țara noastră oferind forță de muncă de calitate în domeniul ingineriei și nu numai:

„România are un istoric puternic în zona educației, în zona ingineriei, foarte mulți investitori au venit poate la început pentru mâna de lucru ieftină, însă au rămas în România datorită calității forței de muncă. Acești investitori s-au dezvoltat aici și s-au extins și în alte țări din estul Europei. Totuși, ne confruntăm și cu multe provocări. Din păcate, prea mulți români cu educație înaltă vor să plece în alte țări. Ei cred că potențialul lor este mai de folos acolo. Eu însă cred că românii cu educație puternică pot să se dezvolte și aici, în țară, chiar dacă poate pleacă pentru un timp peste hotare, îi sfătuiesc să revină aici cu experiența câștigată în vest și să pună umărul la dezvoltarea țării lor, să dezvolte aici afaceri. România este o țară puternică, cu resurse naționale imense. Sper ca acest mesaj să fie auzit de românii care locuiesc în afara țării”, a declarat Lokere.

„Nu vă promovați suficient țara, părțile bune ale României”

„Dacă citim în presa străină cum își caracterizează românii țara, vom observa că toată lumea se plânge că țara are probleme nenumărate. Totuși, fiecare țară are probleme, nu există perfecțiune. Din punctul meu de vedere, România are nenumărate calități – locația, un bun climat, este un mare păcat că nu există și în media o dorință de a reflecta părțile bune ale României, frumusețile sale.

De asemenea, nu există o strategie coerentă în ceea ce privește promovarea țării, părțile pozitive ale sale, fiindcă mulți investitori discută despre România, însă nu au avut ocazia să vină și să vadă frumusețile acestei țări. Orice străin care ar primi mai multe informații și ar veni în vizită odată, ar putea să ia mult mai ușor decizia de a investi aici. Îmi pare rău că trebuie să spun, însă România este cunoscută doar pentru forța de muncă ieftină, nu și pentru forța de muncă înalt calificată. Acest deficit poate fi remediat printr-o promovare pozitivă puternică, printr-o abordare pozitivă a societății românești. Poate că nu aveți guverne perfecte, însă vă asigur că eu nu am văzut nicăieri guverne perfecte, în nicio altă țară.

Eu cred că românii trebuie să fie mai pozitivi atunci când vine vorba despre țara lor, pentru ca și străinii să îi perceapă ca pe o țară pozitivă, iar restul va veni de la sine”, a afirmat Ivan Lokere în cadrul dezbaterilor.

Infrastructura – eterna problemă nerezolvată a României

„O altă problemă pe care guvernul trebuie să o rezolve cât mai repede este problema infrastructurii. Noi aducem companii din afară, în special din America, iar reprezentanții companiilor compară Irlanda, Portugalia cu România și observă că aici e mai dificil să se deplaseze între orașe, infrastructura trebuie neapărat întărită. Dacă problema infrastructurii este rezolvată, există mai mult potențial de dezvoltare mult mai rapid. Am venit acum zece ani în România și nu am observat un mare progres în domeniul infrastructurii. Dacă vrei să convingi un investitor străin să investească aici, se uită, pe lângă nivelul salarizării, la calitatea infrastructurii și la calitatea vieții, la calitatea serviciilor medicale. Dacă nivelul de calitate al vieții este scăzut, acesta reprezintă desigur un mare minus. Dar acest lucru poate fi foarte simplu remediat, în primul rând tot printr-o promovare pozitivă. Dacă oamenii simpli vor fi întrebați în interviuri numai ce părere au despre corupție, despre problemele sistemului, sigur că vor exista nenumărate nemulțumiri. Dacă eu, personal, voi citi presa și voi vedea că cetățenii vor deveni mai pozitivi când vorbesc despre țara lor, este normal că și impresia va fi schimbată. Pentru că și alte țări au problemele României, cu toate acestea oamenii sunt mai pozitivi când vine vorba despre țara lor. Iar acest lucru poate crește interesul unor potențiali investitori străini și, în consecință, o îmbunătățire a standardelor de viață ”, a declarat Ivan Lokere în cadrul conferinței Country Focus Community Forum desfășurată la București.

Lipsa unei politici coerente legată de combaterea migrării forței de muncă

Reprezentanții investitorilor străini au subliniat lipsa de interes a autorităților față de problema reală a migrării forței de muncă, a dezvoltării infrastructurii, creșterea inflației, o atenție sporită pentru ca România să aibă o creștere sustenabilă.



„Dacă aș compara cu alte țări, România are mai multe avantaje decât multe alte țări ale Europei. România are resurse vaste, are o locație excelentă, munții Carpați sunt plămânii Europei” – Ivan Lokere, CEO Alinso Group, dezvoltatorul Ploiesti West Park.