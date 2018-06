TCE Ploiești vinde la fier vechi 23 de autobuze vechi

TCE Ploiești scoate la licitație 23 de autobuze vechi, majoritatea fiind model Ikarus, fabricate acum 40 de ani, cel mai probabil pentru a fi valorificate la fier vechi.

Anunțul vine la scurt timp după ce Primăria Ploiești a încheiat licitația pentru achiziția de 50 de autobuze noi, primele zece urmând să fie livrate în această vară (detalii și FOTO AICI)

Anunțul de licitație a fost postat pe site-ul societății șu publicat în premieră pe TransPloiești:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiesti, str. Gageni, nr.88, tel.0244 543 001, 0244 543 751, int.111, fax. 0244 513 228, organizeaza in ziua de 19.06.2018, ora 11:00, la sediul societatii, licitatia publica deschisa cu strigare pentru valorificarea prin vanzare a 23 autobuze.



Inscrierile participantilor la licitatie se vor face prin depunerea documentelor pentru participare la registratura societatii impreuna cu taxa de participare de 200 lei (nerambursabila) si garantia de participare in valoare de 10 000 lei. Caietul de sarcini poate fi solicitat la Serviciul Achizitii din cadrul societatii.



Documentele de participare la licitatia de vanzare a bunurilor se primesc pana la data de 19.06.2018 ora 10:00.



In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta la data de 26.06.2018 ora 1:,00 si 03.07.2018 ora 11:00 in acelasi loc. Si in cadrul acestor licitatii ofertantii vor prezenta documentele de participare pana la ora 10:00 din zilele respective.



Bunurile care fac obiectul licitatiei pot fi vazute in str. Gageni, nr.88,Ploiesti.

sursa foto: transploiesti.ro