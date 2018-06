”La clubul de networking din Ploiești nu ne strângem doar pentru o cafea, ci pentru a investi în relații de afaceri”

După ce a preluat conducerea Clubului de Networking din Ploiești, observatorulph.ro publică un scurt interviu cu Ionuț Urzeală, fondatorul și coordonatorul proiectului Ploiești Basketball.

Reporter: De ce ai preluat clubul de networking?

Ionuț Urzeală: Întotdeauna îmi doresc să mă implic în lucrurile care îmi plac foarte mult și, la un moment dat, îmi doresc ca ele să devină ale mele, să îmi aparțină, pentru a putea să mă implic 101%. Ăsta e motivul pentru care am decis să intru în negocieri pentru a prelua Clubul de Networking, din dorința de a mă implica 101% și de a-l aduce la nivelul următor.

Ce vrei să schimbi în activitatea clubului?

Vom schimba multe lucruri la Clubul de Networking. Vom schimba locația, în același sens, de a trece la nivelul următor; business-ul întotdeauna are nevoie de locații foarte profi și locații corespunzătoare (de business). Vom schimba modul de a răspunde necesităților membrilor și vom încerca sa-l rebranduim și să încercăm să-l conectăm cu alte cluburi de networking, la nivel național.

Mărești taxele?

Depinde de mai multe variabile. Am și un plan de afiliere al clubului la o rețea de cluburi de networking care funcționează la nivel național, ceea ce ar presupune niște condiții financiare diferite, în contextul unor beneficii crescute. Vom vedea, deocamdată nu e cazul.

Cu ce proiecte noi vii la conducerea clubului?

Vom avea, în plus față de întâlnirile săptămânale, cel puțin două mari evenimente la nivel local, dar și național, unde vom invita speakeri de renume, care sper să aducă un plus valoare pentru toți participanții. Eu cred în perseverență. Și mai cred în lucrul bine făcut. În general, cluburile de networking au un format relativ similar, poți eventual să adaugi elemente de identitate locală. Important este mesajul pe care îl transmiți mediului de afaceri. Și să fii consecvent în ceea ce faci.

Cum îi vei convinge pe antreprenorii din Ploiești să piardă diminețile de vineri la o cafea?

Clubul, indiferent ce branding va avea din septembrie, va fi prezent peste tot. Vom lucra foarte mult la a stârni dorința celor interesați să acceseze această activitate și, în plus de asta, întâlnirile clubului înseamnă mult mai mult decât dimineți pierdute la cafea. Înseamnă timp investit în relații. Că între timp bei și o cafea, este altceva. Eu nu am mers niciodată la club să beau cafea. Am mers în schimb pentru a îmi crea relații. Și pentru a pune în contact oameni care se pot ajuta reciproc. Deja am schimbat perspectiva, nu?

În final, un mesaj pentru membrii clubului?

Membrilor le spun doar să își rezerve încă de acum zilele din săptămână pentru a face business și pentru a-și mări profitul în cadrul activităților lor, prin implicarea Clubului de Networking. Ne vedem din septembrie :)