Cum scăpăm de gândacii de bucătărie? Soluții eficiente de la Coral Impex Ploiești

Gandacii de bucatarie ne afecteaza prin prezenta bacteriilor patogene pe care le poseda. Bacteriile patogene, precum si alti agenti patogeni sunt colectati in urma hranirii cu deseuri umane si chiar animale, care raman viabile o lunga perioada de timp.

Ajunsi in casele oamenilor, acestia se plimba peste tot si pot murdari alimentele cu fecale sau alte secretii, facand astfel posibila contaminarea acestora.

Odata consumate, aceste alimente duc la diaree, gastroenterite si infectii intestinale.

Prin expunerea constanta, apare alergia la aceasta specie de gandaci, care implica urticaria si/sau astmul bronsic.

De asemenea, gandacii de bucatarie provoaca si daune materiale,afectand produse de hartie, piele sau bumbac. Acestia le murdaresc cu materii fecale sau cu secretii salivare si exuvii larvare.

CUM COMBATEM GANDACII DE BUCATARIE?

Avand in vedere faptul ca acestia sunt ademeniti de resturi de mancare, sunt necesare masuri de igiena. Trebuie efectuata curatenia in toate camerele si in zonele intunecoase.

Daca acestia tot nu dispar, sau continua sa apara si mai multi, atunci este nevoie sa chemati o echipa de specialisti in dezinsectie.

Echipa Coral Impex va realiza o ESTIMARE GRATUITA, pentru a va putea oferi informatiile necesare cu privire la problema cu care va confruntati.

Pentru informatii, contactati-ne:

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: +04 244-517-610 (P)