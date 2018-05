Povestea pufuleților Gusto, fabricați la Băicoi. Se vând inclusiv în Noua Zeelandă

O companie din Prahova a reuşit să ducă pufuleţii româneşti chiar până în Noua Zeelandă. Succesul a contrazis orice calcul economic care spune că un produs ieftin nu poate fi dus la mare distanţă, din cauza costurilor mari de transport. Însă exportul e rentabil datorită unei organizări logistice impecabile.

Sergiu Voicu - jurnalist Digi24: Povestea de astăzi este despre prieteni, este despre familie şi despre succes. La începutul anilor 90, doi prieteni din copilărie, în al doilea an de facultate, la doar 18 ani, au decis să îşi câştige singuri banii de vacanţă, de vacanţa de vară. Au cumpărat o tonetă de îngheţată. Iar afacerea a mers atât de bine, încât au continuat. Doi ani mai târziu şi-au diversificat afacerea cu pufuleţi. Acum au o afacere cu pufuleţi de 21 de milioane de euro.

Cătălin Nour, antreprenor: Colegi de școală generală, de liceu, de armată, de facultate.

Eliodor Apostolescu, antreprenor: Colegi de bancă în liceu, m-am mutat cu Cătălin în bancă în clasa a IX-a. Am intrat împreună la aceeaşi facultate, am dat împreună la aceeaşi facultate, a fost o decizie comună să rămânem colegi în continuare, am stat în aceeaşi cameră de cămin, în Regie

- Iar primii bani din viaţa voastră i-aţi făcut tot împreună, într-o excursie. Cum e povestea?

- Prieteni, cunoştinţe, rude..fiecare avea nevoie de ceva, când plecai într-o excursie îţi spunea adu-mi şi mie cutare lucru. Căciuli, un pachet de cafea, o pereche de ghete, ceva ce nu se găsea în România, povestește Cătălin Nour.

