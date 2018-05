Magazinul viitorului – la EXPO SHOP 2018

Prima expozitie din Romania dedicata industriei de retail are loc intre 16 si 19 mai la ROMEXPO. EXPO SHOP – FUTURE RETAIL SOLUTIONS in premiera la ROMEXPO.

In perioada 16 – 19 mai 2018, va avea loc evenimentul tip expo & conference EXPO SHOP – Future Retail Solutions, prima expozitie din Romania dedicata industriei de retail, un eveniment B2B organizat de Euroexpo si Romexpo, in parteneriat cu revista retail-FMCG.ro.

EXPO SHOP va fi locul unde, timp de 4 zile, principalii furnizori de servicii si echipamente pentru retail isi vor expune cele mai noi solutii pentru viitorul in retail, un domeniu aflat intr-o continua miscare.

Magazinul viitorului la EXPO SHOP

Doar in cadrul EXPO SHOP vizitatorii pot vedea in cadrul zonei special amenajate – FUTURE STORE – elemente din magazinul viitorului.

Dintre noutatile prezentate de expozanti enumeram:

Sisteme de securitate cu ceata - Scopul sistemului de securitate cu ceata PROTECT este realizarea protectiei imediate pana la sosirea echipajului de interventie. Pe perioada de timp in care hotul este ocupat cu patrunderea in magazin sau dupa ce a intrat, tunul de ceata asigura protectia bunurilor si valorilor din spatiul protejat prin degajarea unei ceti opace in spatiul protejat, astfel orientarea hotului devine imposibila si acesta va abandona si va fugi.

Carusel foto 360 - Poate fi chiar interesant sa te invarti in cerc, mai ales daca stai pe loc in tot acest timp. Totul este posibil datorita tehnologiilor incorporate in caruselul foto.

Poate fi chiar interesant sa te invarti in cerc, mai ales daca stai pe loc in tot acest timp. Totul este posibil datorita tehnologiilor incorporate in caruselul foto. NCR SelfServ - un kiosk care te ajuta sa asisti clientii intr-un mod interactiv, ofera informatii relevante despre produse si promotii, si cel mai important, creste vanzarile.

un kiosk care te ajuta sa asisti clientii intr-un mod interactiv, ofera informatii relevante despre produse si promotii, si cel mai important, creste vanzarile. Sisteme de reciculare a numerarului – ce au ca principal avantaj costuri scazute cu personalul (fara ore suplimentare platite, personal securitate), companiile de tip CIT, echipamentele de procesat si gestionat numerar etc.

– ce au ca principal avantaj costuri scazute cu personalul (fara ore suplimentare platite, personal securitate), companiile de tip CIT, echipamentele de procesat si gestionat numerar etc. Etichete electronice, sisteme de curatenie performante, sisteme POS all-in-one si multe altele doar in zona FUTURE STORE.

Ce mai aduce nou EXPO SHOP

Innovation Tour – prezinta noutatile editiei

Dintre noutatile prezentate de expozanti:

Primul ecran 4k stand kiosk freestanding din lume

POS all-in-one

Totem digital cu touchscreen

Seifuri de ultima generatie pentru retail

Sisteme de curatare profunda fara atingere

Mai multe detalii despre noutatile editiei sunt aici.

Discount Exclusiv

La EXPO SHOP expozantii acorda discount-uri speciale pentru produsele si solutiile prezentate valabile doar in perioada expozitiei.

Detalii despre discount-urile acordate sunt aici.

Conferinta Future Retail Solutions, pe 17 mai

Incepand cu ora 10.00, in data de 17 mai are loc Conferinta Future Retail Solutions, realizata in colaborare cu revista retail-FMCG.ro. Conferinta isi propune sa aduca in prim-plan, pe de-o parte, cele mai noi servicii, solutii si echipamente pentru retail, iar pe de alta parte noutati si trenduri din piata de retail.

Speakeri importanti de la Carrefour, NETOPIA mobilPay, Farmec, Biodeck, Ropecp, GfK Romania, Kooperativa 2.0 sau eMag Marketplace au confirmat deja prezenta.

Pentru agenda completa – click aici.

Mai multe detalii despre EXPO SHOP sunt disponibile pe www.expo-shop.ro

EXPO SHOP pe scurt:

Program vizitare:

16 – 18 Mai, de la 10.00 la 18.00

19 Mai, de la 10.00 la 16.00

Centrul Expozitional Romexpo – Pavilion B2

