Cum a reușit o ploieșteancă să-și deschidă o afacere pe banii statului

Ramona Radu a reușit să obțină o finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat, prin Programul Start-up Nation, pentru a-și deschide un salon de înfrumusețare în Ploiești. Dacă ai o idee de afacere ”beton” te poți înscrie gratuit la un seminar organizat la Ploiești de Startupprojects.ro, unde vei afla cum poți obține fonduri de până la 200.000 de lei pentru a fi propriul tău șef.

Cum să îți deschizi o afacere pe banii statului?

Cu toții visăm să fim proprii noștri șefi, însă drumul către antreprenoriat nu este de regulă ușor. Ai nevoie de resurse semnificative pe care să le investești în echipamente, în oameni și, nu în ultimul rând in capital operațional. Ei bine, începând cu anul trecut, cei cu gânduri mărețe pot face primii pași către antreprenoriat mult mai ușor, cu un ajutor de până la 200.000 lei prin Programul Start-up Nation.

Ramona Radu, General Manager în cadrul Beauty & Spa by RaRa, un nou salon de înfrumusețare din Ploiești a obținut finanțarea de la Stat cu ajutorul Startupprojects.ro. „Am urmat cursuri de perfecționare pentru hair-styling și makeup și întotdeauna mi-am dorit să am propriul meu salon iar Programul Start-up Nation mi-a oferit această șansă. Cu finanțare am achiziționat echipamentele pentru întreținere corporală, ce sunt mai scumpe, iar cele pentru salon le-am cumpărat cu banii proprii. Acum mă mândresc cu un salon performant, agreabil si primitor, alaturi de o echipa faina de profesionisti. Ne gasiti în Piața Mihai Viteazul nr.3, langa sediul ING, vis-a-vis de biserica Sf. Vasile.”

Dacă vrei să afli și tu cum poți obține cei 200.000 RON, vino în data de 3 mai la evenimentul de informare organizat de către startupprojects.ro la Hotel Central Ploiești, Sala Alfa. Vor fi organizate două sesiuni de informare ce se desfășoară începând cu ora 14:00 și 17:30, iar accesul este gratuit însă este condiționat de completarea formularului disponibil aici.

Înscrie-te acum!

Evenimentul se adresează:

Antreprenorilor care tocmai și-au pornit o afacere și au nevoie de sprijin pentru avea succes;

Antreprenorilor cu experiență care caută finanțare pentru a-și dezvolta noi linii de business;

Persoanelor care doresc să facă primii pași în lumea antreprenoriatului, care au nevoie de finanțare pentru a-și transforma visul în realitate;

Freelancerilor care și-au creat o baza de date de clienți și vor să își duca businessul la un alt nivel.

De ce să participi la eveniment:

Dacă vrei sa afli mai multe despre condițiile de eligibilitate ale Programului Start-up Nation 2018;

Dacă ai o idee de afaceri și nu știi cum să o finanțezi;

Dacă ai întrebări referitoare la grila de evaluare;

Dacă ești în căutarea unui partener care să îți stea alături până la finalul perioadei de monitorizare;

Dacă vrei să știi ce poți/ ce nu poți cumpăra cu finanțare nerambursabilă;

Dacă ai nevoie de profesioniști ce sa îți estimeze, în mod realist șansele de reușită;

Dacă vrei să afli mai multe despre mecanismele financiare ale Programului Start-up nation 2018;

Dacă vrei să știi ce poți face pentru a-ți mări șansele de succes în cadrul Programului Start-up Nation 2018;

Dacă ai întrebări la care nu ai găsit răspunsul în Procedura de implementare;

Dacă vrei să înțelegi pașii necesari pentru a participa la Programul Start-up Nation 2018;

Speakeri:

Andreea Szabo

Are experiență de peste 8 ani în managementul unei firme de consultanță, cu un portofoliu de peste 8 mil EURO obtinuți pentru beneficiari privați din finanțări structurale în România și peste 60 de proiecte aprobate prin Start-up Nation 2017.

Alina Anton

Are experiență de peste 10 ani în business internațional lucrând cu companii de top pentru obținerea de finanțări direct de la Comisia Europeană (FP7, Orizont 2020, AAL, Celtic-Plus portofoliu peste 4.5mil euro), finanțări structurale în România și Europa Centrală și de Sud-Est și finanțări nerambursabile.

Cine suntem?

startupprojects.ro este un proiect inițiat de către 2 firme de consultanță cu experiență de peste 8 ani în scrierea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, cu peste 15 mil EURO in portofoliu obținuți pentru beneficiari privați. Start up projects asigura servicii de consultanță pentru Programul Start-up Nation 2018, având în portofoliu peste 75 de proiecte câștigate în 2017. Proiectul are menirea de a informa corect potentialii beneficiari asupra condițiilor de accesare a programelor de finantare destinate start-up-urilor si de a încuraja mediul de afaceri românesc.

