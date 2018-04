România privită prin ochii unui investitor străin: „Am venit aici cu mintea deschisă, însă mulți m-au întrebat ce căutam cu adevărat. Acum, după aproape zece ani, știu că am luat o decizie corectă”

Este CEO în cadrul unui grup multinațional privat de firme, face naveta între Belgia și România. „Deși între țările noastre sunt aproape 2000 de kilometri, cultura și obiceiurile au foarte multe asemănări”, spune Ivan Lokere, CEO Alinso Group. Acționarii multinaționalei cu capital privat belgian au avut curajul să investească în România mai mult de o sută de milioane de euro. Ivan a pus umărul la dezvoltarea proiectului de business chiar de la început, alături de câțiva oameni dedicați ideii. La început, nu mulți au crezut în Ploiești West Park. Astăzi, după aproape zece ani de muncă grea și de investiții semnificative, aproape 3000 de angajați se bucură să lucreze aici în fiecare zi, ocupând joburi de înaltă calitate. În parc sunt foarte puțini muncitori necalificați.

Ivan Lokere (FOTO): „Suntem aici pentru a crea un viitor mai bun, nu numai pentru noi, ci și pentru copiii noștri și ai comunității unde am investit. Nu trăim doar pentru prezent”

Munca lui Ivan Lokere și a echipei sale în România coincide, din punct de vedere temporar, cu perioada post-aderare a țării noastre la Uniunea Europeană. Zece ani care, priviți prin ochii unui simplu cetățean român plătitor de taxe și impozite nu par a fi marcați de schimbări majore.

Belgianul nu este de aceeași părere: „România a avansat enorm, deși lumea, în general, a suferit mult timp în urma crizei financiare. Faptul că suntem toți parte a Uniunii Europene reprezintă, pe lângă însemnătatea istorică extraordinară, și un semnal că popoarele europene pun umărul zi de zi la construirea unui viitor comun.

Este suficient să priviți profilul investitorilor din parcul nostru de afaceri – americani, danezi, belgieni, francezi, britanici și mulți alții au venit să facă afaceri aici – toți sunt foarte mulțumiți de prezența lor aici, în parcul nostru și în România, în general. De prima dată când am ajuns aici acum zece ani până astăzi s-au întâmplat multe lucruri bune. Dacă la început a existat puțină reticență, acum îmi dau seama că România este extraordinară dacă ajungi să o cunoști și să o înțelegi. Doar un mic comentariu, dacă îmi permiteți – românii au prea multe îndoieli legate de viitorul țării lor. România are atâtea de oferit, oamenii nu ar trebui să se îndoiască și să încerce să profite zilnic de oportunitățile oferite de țară. Noi suntem aici pentru a crea un viitor mai bun, nu numai pentru noi, ci și pentru copiii noștri și ai comunității unde am investit. Nu trăim doar pentru prezent”, spune Ivan Lokere.

Cum e România?

„Aveți o țară superbă, aveți tot ceea ce multe dintre țările Europei nu-și permit nici măcar să viseze. De la pământ fertil, munte, mare, resurse de toate categoriile, până la capitalul uman. Acestea sunt părțile bune. Ceea ce lipsește momentan este coeziunea. Investitorii străini, dar și cei români, nu au nevoie de prietenia statului, ci de asigurarea unui climat pozitiv de dezvoltare. Statul nu trebuie să fie dușmanul investitorului, ci partenerul lui. Sunt lucruri simple care în vestul Europei dau rezultate, cum ar fi lipsa birocrației, cadrul legal coerent, simplificat. Așa cum spuneam, lucrurile s-au schimbat enorm în ultimii zece ani. Însă drumul dumneavoastră trebuie să fie marcat de dorința de a face bine din partea factorilor politici și cei din administrație. Sectorul privat este cel care asigură dezvoltarea oricărui stat. De aceea, privatul nu trebuie să fie privit ca un inamic, indiferent de unde vine. Din fericire, observ că lumea a început, ușor, să înțeleagă asta”, spune Lokere.

„Nimeni nu pleacă cu pământul în Belgia”

„Prietenii români îmi povestesc că, după căderea comunismului, exista o propagandă care inducea mesaje absolut absurde de genul „nu ne vindem țara”. Eu nu cred că cele 300 de hectare de câmp arabil cumpărate de grupul nostru și transformate în ceea ce este azi Ploiești West Park, unde există 50 de companii care oferă locuri de muncă, înseamnă că ați vândut țara. Ba din contră – unde nu era nimic, astăzi există câteva sute de milioane de euro investiți, există impozite care vin la primării și la bugetul consolidat al statului, există muncitori care se duc acasă cu salarii bune la familiile lor și contribuie la creșterea nivelului de trai și a calității vieții.

Noi ne considerăm o companie românească, am venit aici ca să rămânem, avem astăzi aici o echipă extraordinară și foarte mulți parteneri, majoritatea din Ploiești, care vor dezvolta pe mai departe afacerile aici. Vorbim despre dezvoltare prin oameni ai locului pentru oameni ai locului și capitalizarea unei experiențe internaționale”, explică Ivan Lokere.

Ce oferă Ploiești West Park dezvoltat de Alinso Group

Parcul de afaceri aflat la marginea Ploieștiului, în comuna Ariceștii-Rahtivani, are tot ce își poate dori un investitor care vrea să se relocheze aici sau să demareze de la zero o nouă afacere sau unitate de producție. Infrastructură, securitate, servicii integrate, construcții, facilități la standarde europene – toate acestea putând fi accesibile rapid.

„Investitorii pot veni cu mâna în buzunar să se mute efectiv în facilitățile construite deja sau își pot construi singuri hala de producție sau clădirea de birouri dorită. Noi îi putem ajuta cu asistență sau chiar cu construirea propriu-zisă a proiectului. Credem cu tărie în ideea parcurilor industriale și de afaceri. Grupul din care face parte compania noastră este un dezvoltator important de parcuri de afaceri în Belgia dar și în Germania. România, prin Ploiești West Park care a atras deja 50 de nume importante ale industriei mondiale, a intrat cu dreptul pe harta parcurilor de afaceri în Europa”, crede Ivan Lokere.

Istorie, pe scurt: Drumul de la un câmp părăsit la un parc de afaceri de referință

Ceea ce era odată o simplă zona aridă de la marginea Ploieștiului a devenit, în mai puțin de zece ani, un exemplu de bune practici în ceea ce privește dezvoltarea, grija față de mediul înconjurător și implicare socială. Ca să înțelegem corect dimensiunea investiției provenită cvasi-exclusiv din capital străin sută la sută privat, se cuvine să amintim câteva din numele „grele” care au ales să devină parteneri ai Alinso Group, alegând să investească în Ploiești West Park: Unilever, Lufkin Industries Inc (General Electric), Compania TORO, Federal Mogul, Timken, Grupul Internațional Beaulieu, Saipem (Grupul ENI), Schlumberger, Halliburton, British American Tobacco și Rockwool, lista completându-se până la cele 50 de societăți care ocupă, în prezent, parcul de afaceri.

