Vorbește la Nokia cu butoane, are un Duster, dar conduce una dintre cele mai puternice companii ploieștene

L-am cunoscut pe Alexandru Badea (62 de ani), patronul firmei Coral Ploiești, acum mai bine de zece ani. Își avea sediul într-un apartament de la parterul unui bloc din cartierul Malu Roșu. L-am reîntâlnit sâmbăta trecută, în același birou, din același apartament, deși, între timp, firma înființată de el a devenit lider pe o piață foarte competitivă.

Coral Impex este astăzi lider național al domeniului serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție – DDD, și una dintre primele cinci companii de profil la nivel european.

Spre deosebire de alți patroni care își afișează succesul și prosperitatea în diferite forme – mașini de lux, accesorii sau case, Alexandru Badea conduce o Dacia Duster și, în era telefoanelor inteligente, folosește un model vechi de Nokia, cu butoane, pentru că ”ține mult bateria”. Locuiește într-un apartament din Ploiești, pe care i l-au dat comuniștii și preferă ca din profitul companiei să cumpere utilaje și materii prime de calitate, decât să ducă un trai de lux.

”Sunt un tip de modă veche. Nu pot să plec din orașul care m-a adoptat și unde mă simt cel mai bine. Nu mă văd într-un birou luxos, ci aici, îngropat în dosare, alături de oamenii cu care am pornit la drum. Nu știu cum să vă zic, este mai degrabă vorba despre un mod de viață, decât despre administrarea unei firme”, ne explică Alexandru Badea filosofia pe care o aplică în viață și în afaceri.

Cu 25 de ani de activitate, Coral Impex este una dintre cele mai vechi firme ploieștene înființate după Revoluție, care a rezistat și s-a dezvoltat pe aceeași piață. Menținându-și sediul principal în Ploiești, Coral este astăzi unul dintre brandurile cele mai de de succes ale orașului. Directorul Badea ne-a ”dezvăluit” care a fost rețeta pe care folosit-o pentru a avea succes:

”Am înființat firma Coral Ploiești în anul 1993. La început aveam 5 angajați, acum avem 320 și, în scurt timp, voi ajunge la peste 400, din care 75% sunt agenți de teren. Pe toți îi consider colegii mei. Nu vreau să fiu considerat patron, șef, director.

O parte importantă a succesului vine de la faptul că aveam experiență în domeniu încă de dinainte de ‘89, când eram responsabil din partea unei primării pentru astfel de lucrări. Respectând câteva reguli simple: grijă față de clienți, păstrarea cu orice preț a standardelor de calitate și crearea unui mediu de lucru în care fiecare angajat să se simtă respectat și apreciat, această firmă a crescut în fiecare an. Coral Impex este astăzi un brand național în special datorită resursei umane de calitate pe care o avem”.

Coral Impex lucrează astăzi atât cu companii importante din România, cât și cu primării precum cele din Cluj Napoca, Brașov, Oradea, Târgu Mureș, Tulcea, Sibiu sau Zalău. Ultima mare realizare a firmei ploieștene a fost câștigarea la finalul anului trecut a licitației pentru serviciile DDD susținută de primăria generală a Capitalei. ”În ceea ce privește colaborarea cu Primăria Capitalei pot să vă spun că am semnat contractul în octombrie anul trecut, în urma unei licitații câștigate în mod surprinzător pentru mulți.

Chiar în ziua în care am prezentat utilajele, pe 17 octombrie, la ora 16:30, am și primit o comandă importantă, să începem lucrările de tip DDD în toate sectoarele Capitalei. Până și eu am fost plăcut surprins să văd în aceeași seară angajații Coral în teren și cum utilajele firmei se descurcau foarte bine în hățișul de străzi și traficul infernal din București.

După patru zile, inspectorii primăriei aveau numai cuvinte de laudă la adresa colegilor mei, iar asta a contat foarte mult. De atunci am lucrat atât în zonele mari și cunoscute din Capitală, precum Centrul Vechi sau pe marile bulevarde, cât și la periferie, până în cartiere precum Pantelimon sau Ferentari”, ne spune directorul Badea.

Pe lângă diferitele colaborări cu agenți economici, instituții sau municipalități, firma ploieșteană este și unul dintre partenerii ANSVSA pentru intervenții în caz de epidemii pe arii extinse, fapt care reprezintă, în sine, o confirmare a seriozității și încrederii în serviciile prestate.

”Coral Impex este astăzi o companie puternică, cu capital 100% românesc, recunoscută ca lider de piață. Este una dintre primele 100 de companii românești.

Mă mândresc că firma de audit Coface ne-a atribuit risc 0 in anul 2014 în relațiile de afaceri si calificativul “EXCELLENT” in anul 2015 si 2016, dar și că în ultimii cinci ani am fost premiați de Camera de Comerț si Industrie a României (un loc doi și de patru ori locul I în servicii de activități de curățenie).

De asemenea, Coral este certificată de organizația americană World Confederation of Businesses pentru acțiunile de responsabilitate socială desfășurate”, ne relatează Alexandru Badea, fondatorul companiei. (P)

Sediul firmei Coral a rămas la parterul unui bloc din Malu Roșu

Alexandru Badea conduce o Dacia Duster

”Nostalgic” după vechile modele de telefoane Nokia