O hoție de proporții și primul blat odios PSD - PNL pe 2018 - Legea 29/2018

O lege inițiată de patru parlamentari PNL, votată masiv în tandem cu parlamentarii PSD și culmea, promulgată de președintele Iohannis, consfințește un blat sinistru, prin ștererea unor sume imense, datorate de niște indivizi foarte bine poziționați, către fisc.

Semnalul de alarmă a fost tras de Gelu Ștefan Diaconu, un fost șef al ANAF, căruia i se recomandă să-și angajeze gărzi de corp. De menționat că Gelu Diaconu vorbește doar despre mârșăvia PSD, uitând să precizeze că inițiatorii sunt patru pnl-iști: Bogdan-Iulian Hutuca, Claudiu-Vasile Racuci, Ion Ştefan şi Raluca Turcan. Mașinăria de vot a PSD a funcționat însă perfect, în tandem cu cea a PNL. Asta ca să nu vă mai întrebați de ce nu avem opoziție.

La rândul său, Ministerul Finanțelor, prin reprezentații săi actuali, se spală pe mâini comunicând că nu a susținut adoptarea legii 29/2018, dată cu dedicație pentru rechinii imobiliari. Nu a susținut adoptarea, dar... o va pune în aplicare. Ar fi fost credibili dacă atenționau public asupra efectelor; așa sunt doar părtași. Doar nu vă imaginați că cineva de la minister și-ar fi riscat scaunul pentru ”atâta lucru”...

Așadar, cu mențiunea explicită că nu doar PSD-ul trebuie culpabilizat, ci și cei de la PNL, iată ce spune Gelu Diaconu, în postarea de pe pagina personală de facebook, unde explică în detaliu mecanismul unei legi cu dedicație:

”Ziua, ca hotii profesionisti, Dragnea&co au sters dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare! Ciudat si inexplicabil, presedintele Iohannis a promulgat aceasta lege!

Acum doua zile a fost promulgata legea nr.29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale. Daca cititi textul legii, sunteti tentati sa credeti ca ar repara vreo nedreptate facuta vreunei categorii napastuita de contribuabili. Nici vorba de asa ceva!

Poate fi un adevarat STUDIU DE CAZ despre cum PSD-ul legifereaza in Romania in beneficiul unui manunchi de smecheri, provocand pagube de sute de milioane bugetului de stat!

Asadar legea amintita anuleaza impozitul pe venit, contributiile sociale si accesoriile aferente calculate de fisc pana la 1 iunie 2017 dezvoltatorilor imobiliari care au construit cvartaluri de blocuri de birouri si locuinte in cele mai luxoase zone ale tarii: Bucuresti, marile orase, Mamaia, Navodari, etc.

Acesti smecheri pentru a evita plata taxelor catre stat “au construit pe persoana fizica” platind impozite neglijabile in acelasi cuantum prevazut in Codul Fiscal pentru amaratii care au tranzactii ocazionale (vanzari case, apartamente, terenuri).

Diferenta de taxare intre persoanele juridice (constructorii cinstiti) si acesti smecheri/persoane fizice este uriasa. Doar cu titlu de exemplu: de la 16% impozit pe venit la valoarea tranzactiei la 1% (sau2-3% pentru alte praguri valorice)!

Cand eram seful fiscului am initiat controale care au reincadrat (perfect legal si echitabil fiscal) aceste tranzactii imobiliare ca activitate economica cu caracter de continuitate. Spre cinstea ANAF, aceste controale au continuat si dupa plecarea mea, identificand sume de valori foarte mari.

Cu aceasta lege, Dragnea cu hotii lui sterge totul dintr-un condei!

Dar nu se opresc aici. La presiunea baronilor PSD din judetele din campie, anuleaza, in art.3 al aceleeasi legi, TVA-ul datorat si accesoriile calculate pana la 31 decembrie 2016, pentru depasirea plafonului de inregistrare in scopuri de TVA opozabila marilor proprietari de terenuri care si-au valorificat propria productie. In schimb, cei care cumpara produse agricole si le prelucreaza/consuma, la depasirea plafonului de TVA, au platit TVA, de 24-20-19-9% (in functie de perioada).

Si uite asa baronii lui Dragnea sunt scutiti de facto. Inimaginabil!

Va marturisesc ca, in toti anii deloc putini in care am lucrat in structurile MFP, nu am mai vazut un caz mai flagrant de legiferare cu dedicatie si o paguba aferenta atat de certa adusa bugetului de stat.

In timp ce pe smecherii lor ii protejeaza, milioane de contribuabili onesti sunt tarati de Misa si gasca lui pe la ghiseele ANAF.

Ma intreb cum de presedintele Iohannis (sau consilierii sai) nu a sesizat aceasta marsavie si a promulgat legea.

Dormi linistit, cititorule! Pablito lucreaza pentru tine!”, scrie Gelu Diaconu, fost șef al ANAF.