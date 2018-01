Oamenii care pun Ploieștiul în mișcare

Clubul de Networking organizează la Ploiești un eveniment în premieră pentru mediul de afaceri local.

Este vorba de primul eveniment de business networking, care va avea loc pe 23 ianuarie, între orele 17:30 – 20:30, la City Restaurant & Pub.

Întâlnirea este organizată de Clubul de Networking, care împlinește trei ani de activitate sub deviza ” Afacerile se fac între Oameni”. Membrii acestui club sunt antreprenori, majoritatea tineri, care au dezvoltat afaceri în cele mai diverse domenii, de la comerț, educație, servicii, turism până la asigurări și organizări de evenimente (detalii AICI).

”Am descoperit, în timp, beneficiile networkingului, am clădit relații de business, colaborări, ne-am promovat afacerile, am făcut schimb de experiențe și, cel mai important, am evoluat împreună. Va mulțumim tuturor celor alături de care am construit tradiție până acum și, în același timp, sperăm să ni se alăture cât mai mulâi oameni care își doresc să facă afaceri într-o manieră diferită, prin implicare și creștere personală” susțin organizatorii evenimentului din 23 ianuarie.

Dacă vrei să faci și tu parte din comunitatea oamenilor care pun în mișcare Ploieștiul te poți înscrie la eveniment completând ACEST formular.

Afișul evenimentului