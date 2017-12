Revoltător: cea mai mare dobândă percepută în România: 62290% pe an!

Unde este BNR? Împrumuți 500 de lei și ai de dat înapoi 311.450 lei!

Un român care a contractat un credit de la IFN-ul HORA Credit a fost obligat să plătească o dobândă DAE calculată la 62.290%. Practic, la 100 de lei împrumutați, clientul a fost obligat prin contract să achite în total suma de 67.000 de euro. Avocatul care l-a reprezentat în procesul deschis IFN-ului respectiv a dezvăluit contractul care conține clauze aiuritoare.

"Asa ceva va asigur ca nu ati mai vazut. Dobanda la IFN de 62290% - Adica iei 100 de euro si ai de dat 67000 de euro. Sigur, tot tacamul, cu dobanzi penalizatoare ilegale si comisioane de tot felul. Tind asa sa cred ca lucrurile din sistemul ferm supravegheat de catre BNR nu se vor mai face niciodata "bine". Sigur, mai mult decat vedeti cu propriile simturi nu am sa va spun fiindca nu ai ce sa spui in fata unei asemenea grozavii. Merita macar sa ajunga informatia asta din Bucuresti pana sus unde agatam harta in cui, poate se trezesc cu totii sa nu faca o asemenea greseala", a scris avocatul Cuculis, citat de observator.tv.