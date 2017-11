Petrom s-a făcut de râs de Black Friday. Promoția care i-a enervat pe șoferi

Petrom a vrut să profite de Black Friday și a lansat o promoție care s-a întors împotriva companiei. A oferit, timp de patru ore, doar la anumite benzinării, o reducere de 10 bani/litru de carburant, în limita stocului disponibil :)

După scumpirile în lanț din ultima lună, timp în care motorina a ajuns de la 4,5 lei până la 5,3 lei/litru, Petrom a vrut să se revanșeze față de clienți cu următoarea promoție de Black Friday:

”De Black Friday găsești reduceri chiar în drumul tău, în stațiile Petrom. Află aici: https://tinyurl.com/Regulament-Black-Friday unde poți alimenta cu o reducere de 10 bani/L. Prețul redus este valabil astăzi de la 10:00 la 14:00, așa că te așteptăm cât mai devreme să faci plinul. Promoția se desfășoară în limita stocului disponibil, în stațiile selecționate”.

Postarea pe Facebook a companiei a generat sute de comentarii, majoritatea negative, precum:

La un plin îți rămâne de o cafea :)

Wow! Daca fac plinul castig 5 lei!! Multumesc Petrom!! :)

Avand in vedere ca de black friday reducerile sunt pe parcursul intregii zile, nu o putem numi "reducere", plus ca e si in intervalul 10:00-14:00 cand lumea este la locul de munca sau scoala!

foto: Facebook/Stațiile Petrom