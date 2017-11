Bani pentru românii care se întorc în țară și vor să-și deschidă o afacere

A fost lansat programul RO-WIN - Succes în România prin care se acorda pachete de finantare de peste 45.000 euro pentru romanii din Dispora care doresc sa infiinteze start-up-uri in Romania.

Grupul EDUCATIVA, REVIRO, Impact Hub Bucharest si GEA Strategy & Consulting lanseaza RO-WIN – Succes in Romania. Din experienta comuna, am construit acest program pentru a crea o pepiniera de initiative antreprenoriale ale romanilor din Diaspora care doresc sa porneasca o afacere non-agricola in mediul urban din Romania. Intelegand provocarile pe care le are un antreprenor in Romania, in plus fata de granturile in valoare de 35.000 de euro fiecare, vom oferi, in parteneriat cu Impact Hub Bucharest, un curs online de formare antreprenoriala, servicii de mentorat si consiliere, in valoare de peste 10.000 euro.

Atat cursul cat si serviciile de mentorat/consiliere reprezinta etape esentiale ale programului nostru de finantare, expertii RO-WIN ajutandu-i pe beneficiari sa isi pregateasca planul de business, dar si sa faca fata cu succes tuturor provocarilor pe care le vor intampina pe parcursul implementarii ideilor de afaceri. Vezi mai multe detalii si inscrie-te aici: www.ro-win.ro.

Proiectul se desfasoara in perioada 15 septembrie 2017 – 14 septembrie 2020 si presupune trei etape:

1) Informare si pregatire Echipa RO-WIN va oferi potentialilor beneficiari toate informatiile necesare cu privire la beneficiile demararii unei afaceri in Romania. Ei vor organiza multiple evenimente internationale prin care romanii din Diaspora vor fi informati despre drepturile, beneficiile si obligatiile participantilor la proiect.

2) Curs de formare antreprenoriala Persoanele inscrise vor participa la un curs online despre antreprenoriat, organizat de expertii de la Impact Hub Bucharest si desfasurat in perioada 15 februarie -15 august 2018. Cursul va fi un instrument practic si va contine module de marketing si cercetarea pietei, formularea modelelor de business, planificare financiara etc, esentiale pentru o buna structurare si documentare a unui plan de afaceri.

3) Mentorat/Consiliere Din randul absolventilor cursului, se vor selecta 36 de planuri de afaceri ce vor beneficia de mentorat si consiliere pentru infiintarea firmelor si demararea activitatii.

Bazandu-ne pe experienta de a sustine business-uri la inceput de drum, pentru a avea cel mai bun start, imediat dupa deschiderea firmei, beneficiarii vor semna contractul de subventie si vor incepe sa primeasca prima transa de bani, in valoare de 26.000 euro.

RO-WIN vine in ajutorul beneficiarilor si prin utilizarea platformei online Startarium - cea mai completa platforma educationala si de acces la finantare pentru initiativele antreprenoriale romanesti. Platforma este dezvoltata de Impact Hub Bucharest si are in prezent peste 10.000 de utlizatori inregistrati. Beneficiarii programului vor avea acces la retelele profesionale ale celor patru parteneri.

Pe langa consilierea initiala care asigura suport pentru noii antreprenori, afacerile vor beneficia si de o perioada de monitorizare de cel putin 12 luni care va asigura sustenabilitatea companiilor si a locurilor de munca create pe o piata competitiva.