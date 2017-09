Un om de afaceri din Prahova vinde Primăriei Capitalei o clădire evaluată la 4,85 milioane de euro

Primăria Capitalei va începe negocierile cu o companie prahoveană pentru cumpărarea unei clădiri-monument istoric evaluată la 4,85 milioane de euro.

Este vorba de fostul sediu al BNR, deținut de firma Soceram SA, controlată indirect de omul de afaceri Mihai Anastasescu.

Potrivit hotnews.ro, imobilul, situat în Bulevardul I.C. Brătianu nr. 10, are parter, etaj si masarda si sta pe un teren de 1.227 mp. Cladirea este monument istoric fiind edificata in 1880.

Interesant este faptul că, în 2014, clădirea a mai fost scoasă la vânzare pentru 7,5 milioane euro.

Cum justifică Primăria Capitalei tranzacția imobiliară

"Comisia de analiza a solicitarilor privind exercitarea dreptului de preemtiune a evaluat valoarea istorica a acestui imobil, a luat in considerare faptul ca in Municipiul Bucuresti functioneaza 26 de institutii publice de interes local, unele dintre acestea avand reale probleme in desfasurarea activitatii functionale si ca traversam o perioada in care cresterea si diversificarea ofertei si consumului cultural, cu accent pe diversitatea culturala si efectele sale asupra dezvoltarii economice si incluziunii sociale, este un obiectiv important pentru societate", se arata in expunerea de motive a proiectului adoptat de Consiliul General al Municipiului București.

foto: profit.ro