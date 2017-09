Demarare proiect SC Elite Surface Systems SRL - Comunicat de presă

Breaza, 12.09.2017

Demarare proiect

SC Elite Surface Systems SRL, societate cu o vasta experienta in aplicarea de pardoseli industriale - pardoseli epoxidice / pardoseli poliuretanice, pardoseli decorative, hidroizolatii cu membrane lichide si alte tipuri de servicii conexe lucrarilor de pardosire, in calitate de Beneficiar, are deosebita placere de a anunta demarerea implementarii proiectului COD SMIS 102803, cu titlul Modernizarea și creșterea capacității de producție SC ELITE SURFACE SYSTEMS SRL, prin achiziția de utilaje și echipamente performante, pentru execuția sistemelor de pardoseli pe bază de rășini sintetice, proiect finantat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, PI 2.1- microintreprinderi a carui Autoritate de Management este Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene iar Organismul Intermediar este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia. Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea pe piata si imbunatatirea competitivitatii economice a S.C. ELITE SURFACE SYSTEMS S.R.L, prin reducerea timpului de executie, cresterea calitatii si diversificarea gamei de servicii oferite, precum si cresterea numarului de clienti, contribuind asfel la indeplinirea obiectivelelor generale stabilite in cadrul societatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1.Cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 25% fata de anul 2015, in anul urmator anului de finalizare a implementării proiectului; 2.Creșterea numărului mediu de salariați; 3.Cresterea capacitatii de executie de lucrari

Rezultate așteptate sunt cresterea cifrei de afaceri cu cel putin 25% fata de anul 2015, in anul urmator anului de finalizare a implementării proiectului, cresterea capacitatii de executie de lucrari atat ca urmare a achizitionarii echipementelor/utilajelor mentionate in cadrul proiectului, cat si prin suplimentarea numarului de angajati. Astfel, investitia propune cresterea numarului mediu de salariati in faza de operare a investitiei prin crearea a 5 noi locuri de munca dupa cum urmeaza: 1 post in cadrul departamentului de vanzari si 4 posturi de executie (1 sef de echipa si 3 muncitori), din care o persoana apartinand grupurilor defavorizate.

Valoarea totala a proiectului este de 587.448,61 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 334.582,19 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 59.043,91 lei

Locul de implementare al proiectului este Regiunea Sud - Muntenia, Judetul: Prahova, Punct de lucru: Orasul Breaza, Cartier Nistoresti, DN1, Km. 103, judetul Prahova.

Nota:„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii

Europene sau a Guvernului României”,

Contact: Raducu Ana Maria; Tel./fax.: +40 216 670 887; Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.