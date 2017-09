Proiecte dezvoltate de Petrotel Lukoil pentru comunitate

Săptămâna trecută, la Ministerul Mediului a avut loc o întâlnire între ministrul Grațiela Gavrilescu și reprezentanții rafinăriilor din Ploiești pe tema calității aerului. În urma îndemnului ministrului Mediului la o comunicare mai eficientă și directă cu ploieștenii, reprezentanții rafinăriei Petrotel Lukoil readuc în prim plan câteva repere din activitatea dedicată protecției mediului, cât și comunității ploieștene.

Având o tradiţie de peste 100 de ani a prelucrarii ţiţeiului, in mai multe etape de dezvoltare, extindere de capacitati şi diversificare produse și preluată, în 1998, de către Compania Lukoil, rafinăria s-a transformat în cea mai modernă a Grupului.

Iată câteva dintre proiectele derulate de rafinărie pentru comunitatea locală.

PETROTEL-LUKOIL:PROIECTUL-CONCURS DE EDUCATIE ECOLOGICA “GANDESTE VERDE, GANDESTE CURAT “

Scoli, licee, colegii au participat in cadrul Proiectului-Concurs de educatie ecologica, lansat de Agentia Pentru Protectia Mediului Prahova sub denumirea "Gandeste Verde, Gandeste Curat"

Initiat in anul 2008, Proiectul reuneste elevi, parinti, agenti economici si industriali, preocupati toti de faptul ca mediul inconjurator si actiunile dedicate lui trebuie sa fie nu numai constientizate, ci sa devina un gest-reflex al tuturor.

Doina GHEORGHE Comp. Relatii Publice-Tehnologia Informatiei APM PRAHOVA:

“Scoala de vara “Gandeste verde, gandeste curat!” a fost gandita, in urma cu zece ani, de cativa angajati ai Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, impreuna cu voluntarii americani de la Peace Corps.

O scoala care ne invata sa cunoastem si sa ocrotim natura nu putea avea loc decat in mijlocul naturii. Am gasit, asadar, oaza de liniste necesara chiar in inima Parcului Memorial Constantin Stere de la Bucov unde, impreuna cu reprezentanta Gradinii Zoologice-biolog Dana Canari, am inceput sa ne “jucam” de-a scoala...O scoala de vara, relaxata, in care copiii par a se juca tot timpul, invatand totusi lucruri multe si interesante.

Am crescut o generatie (au trecut zece ani!), le-am insuflat dragostea pentru flora, fauna, dragostea pentru drumetie. I-am invatat sa priveasca natura cu alti ochii.

Pe parcursul anilor, scoala a avut invitati din diverse domenii: Societatea Ornitologica din Romania, Asociatia de Origami din Romania, Clubul de turism si arta Escamonde, Asociatia Sportiva „Sanatatea” Ploiesti si Muzeul Memorial “Constantin Stere”. Familia noastra a crescut, s-a dezvoltat, si astfel am reusit sa organizam, in fiecare an, cate doua editii ale scolii de vara.

Un imens ajutor ne-a venit din partea sponsorului SC PETROTEL LUKOIL SA, care a asigurat transportul elevilor si gustarea lor zilnica. Pentru a-i stimula pe copii, in urma testului final ce se da la fiecare final de editie, sponsorul a oferit mereu inca un premiu interesant elevului care a obtinut cel mai bun rezultat. In “poiana fermecata” de la Zoo se intampla, an de an, lucruri minunate, care ne-au marcat pe toti, copii sau adulti, si pentru care tinem sa multumim tuturor celor care s-au implicat in reusita actiunilor. “

PROIECTUL ECOATITUDINE

• PETROTEL-LUKOIL sustine activ Campania de Educatie Ecologica si Mediu „EcoAtitudine = Responsabilitate, Informatie, Actiune” –la nivel de tara, pentru constientizarea mediului, a colectarii selective a deseurilor si a realizarii unui simt civic al mediului in comunitatile elevilor si in comunitati rurale, organizata de Grupul Infomediu Europa, în parteneriat cu institutii si organisme de mediu interne si internationale, an de an RAFINARIA este partener al PROIECTULUI .

• In 2017 PROGRAMUL ECOATITUDINE este PROGRAM PILOT DE COLECTARE SELECTIVA in saci returnabili direct din gospodaria cetatenilor, cu sprijin FADI- (Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara)

In 2017 s-au implicat in PROIECT:

Peste 900 000 persoane

15 judete

Peste 320 de scoli

Peste 200 localitati

Peste 340 000 gospodarii

Informații suplimentare se pot obține accesân următoarele link-uri:

www.reportereconomic.ro,

www.infomediu.eu,

www.ecoatitudine.eu la secţiunea dedicată partenerilor!

IMPADURIREA GROPII DE GUNOI

An de an, Rafinaria sustine programe de educatie ecologica pentru elevi si mici vountari de mediu, in cooperare cu Institutii Administrative judetene. Cateva din proiectele mari pot fi mentionate aici: Impadurirea gropii de gunoi a Municipiului Ploiesti –Proiect cu durata de 5 ani (2013-2018) parteneriat cu Administratia locala, Rotary Club, Ocolul silvic si voluntari. Rezultatele dupa cel de-al patrulea an sunt remarcabile, suprafata de aproximativ 10 000 m2, pusa la dispozitie de Primaria Mun. Ploiesti, prezentandu-se ca o perdea forestiera tanara.

Multumim voluntarilor, continuam sa crestem spatii verzi si in 2017!

PETROTEL-LUKOIL este unul din Partenerii proiectului-concurs national“Ecoatitudine”, alături de cele mai importante instituţii ale statului care activează în domeniul protecţiei mediului, îşi propune schimbarea unor mentalităţi care să determine atitudini ecologice, prin: colectarea selectivă a deșeurilor si multe actiuni menite sa construiasca un comportament cu atitudine ecologica. “Construim temelia care se va ramifica prin generații de tineri ce vor acționa în spiritul celor 3R: reducere, reutilizare, reciclare, iar, ȋn acest scop, vom angrena cât mai multe instituţii publice şi private. Tocmai de aceea am gândit acest proiect pe termen lung, EcoAtitudine urmând a se desfășura până în anul 2020” (organizator Proiect Federatia Asociatiilor De Dezvoltare Intercomunitara Și Asociatia Iris Terra Green, Asociatia Brainstorming, Sc Infomediu Europa&Parteners, Sc Reciclyng International Magazine)

Partener al Proiectului “Gandeste Verde, Gandeste Curat” (2008-2018), Proiect concurs al Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, care implica elevii scolilor si liceelor prahovene in a-si manifesta creativitatea si voluntariatul pentru mediu, realizarea unei adevarate educatii de mediu prin conceptul Eco-scoala).

Partener al volumului unic de cercetare” MONOGRAFIA JUDETULUI PRAHOVA”, sub coordonarea Academiei Romane si a Corpului de cercetatori de la Universitati romanesti de mare traditie.

RAFINARIA a construit trei locuri moderne de joaca pana acum, pe baza materialelor anti-trauma si a modulelor de joaca adaptate, varstelor, unul in zona de nord a orasului, altul in cartierul cel mai apropiat al rafinariei si inca o suprafata in incinta Colegiului National “Jean Monnet”. In continuare, se vor moderniza si construi spatii de joaca pentru copiii orasului, precum si imbogati spatiile verzi, prin programele de impadurire.

POLITICA SOCIALA. GARANTII ANGAJATI

Politica sociala a PETROTEL-LUKOIL se bazeaza pe realizarea garantiilor sociale, legale si economice, asigurand angajatilor un standard de viata decent. Toti angajatii sunt asigurati prin sistem privat de sanatate. Acelasi beneficiu il au si copiii angajatilor. In afara cardurilor de sanatate pentru intreaga familie, angajatii pot deconta o parte din cheltuielile de vacanta petrecuta in familie si cheltuieli pentru primii pasi ai copilului in institutii educationale. S-au semnat colaborari avantajoase cu Institutii de invatamant, care ofera discount angajatilor rafinariei, precum si partenerilor lor. Sistemul de burse este de asemenea acordat si copiilor cu merite, precum si ajutoare financiare pentru dezvoltarea abilitatilor acestora, urmand politica Companiei LUKOIL.

Salariatii beneficiaza de imbunatatirea facilitatilor sociale si anume:

“Asigurare medicala privata de sanatate”

si “Polita contra accidente si incapacitate temporara ca urmare a unei boli”

Avand in vedere calitatea scazuta a serviciilor medicale, acoperite de catre sistemul social, s-a considerat oportuna promovarea asigurarilor private de sanatate.

Acestea au fost implementate in cadrul societatii incepand cu anul 2010.

Anual, Asiguratorul impreuna cu Medical Ocupational, au raspuns prin dezvoltarea produselor de asigurare pentru servicii medicale private, la aceste nevoi identificate in piata.

A crescut numarul de servicii prestate, prin imbunatatirea servicilor de ingrijire a sanatatii la un inalt nivel calitativ, accesul asiguratilor la echipamente si proceduri medicale moderne, diversitatea furnizorilor de servicii medicale la nivel national si international.

De asemenea societatea, asigura toti angajatii pentru risc contra accidente si incapacitate temporara ca urmare a unei boli, in conditiile legii.

In plus toti tinerii angajati beneficiaza de un program complex de dezvoltare profesionala si de mentorat, precum si de dezvoltare spirituala si culturala, in cadrul Uniunii Tinerilor Specialisti, organizatie interna a RAFINARIEI, care a serbat in anul 2016, zece ani de existenta si care functioneaza potrivit Consiliului de tineri ai Companiei LUKOIL, in cadrul politicii de promovare a tinerei generatii.

Anul 2015 aduce recunoastere contributiei sociale la bunastarea comunitatii din care PETROTEL-LUKOIL face parte, prin decernarea trofeului “Raspunderii Sociale” , de catre Camera de Comert si Industrie Prahova, al carei membru este si rafinaria.

DIN “OLDDIES BUT GOLDDIES” VOLUNTAR MEDIU

• PETROTEL-LUKOIL alaturi de voluntari in actiuni dedicate mediului –campania « LET S DO IT ROMANIA »

Asociaţia” Viitorul in Zori Bucureşti „în calitate de organizator naţional şi Social Eco Team Ploieşti în calitate de organizator judeţean al proiectului LET’S DO IT ROMANIA – CURAŢENIE ÎN TOATA ŢARA ÎNTR-O SINGURA ZI a avut ca sprijin in doua etape, 2011 si 2012 , voluntari din partea PETROTEL-LUKOIL, precum si sprijin material si logistic, orientat in directia:

- Obiecte personalizate pentru voluntari;

- tricouri personalizate cu sigla partenerului si Let’s do it, Romania!

- tricouri personalizate pentru echipa organizatoare;

- Apă şi sandwich si dulciuri pentru voluntari;

- Transportul voluntarilor din Ploieşti către locaţia stabilită - Centura Est, vecinătate Rafinăria PETROTEL – LUKOIL;

- Punguţe cu mici premii personalizate

- Mediatizarea gratuita a campaniei din partea PETROTEL-LUKOIL

• PETROTEL-LUKOIL sprijin permanent al COLEGIULUI NATIONAL

• « CARMEN SYLVA » prin sponsorizarile anuale incheiate

Anual se acorda sponsorizari Colegiului de Arte « Carmen Sylva », Ploiesti copiii participa la evenimentele culturale ale PETROTEL-LUKOIL.

• PETROTEL-LUKOIL partener al • UNIVERSITATII DE « PETROL-GAZE » PLOIESTI

Prin acordarea de burse studentilor

Prin selectarea studentilor si acordarea de burse de studii in Universitati de renume in Rusia

Pentru punerea la dispozitie a mijloacelor tehnice ale Rafinariei prin realizarea practicii studentilor

Pentru angajarile cu prioritate ale studentilor proveniti din UPG

Pentru acordarea de ajutoare banesti pentru dotarea laboratoarelor

PETROTEL-LUKOIL alaturi de copiii din orfelinatele ploiestene

• Casa de plasament in regim de urgenta “Ciresarii”

• Sponsorizari in excursii anuale ptr ORFELINATUL CASA EVA

• Sponsorizari pentru copiii angajatilor:

Exemplu:

-tinerei pianiste, TUDOR DARIA

• sumele de bani puse la dispozitia artistei de catre PETROTEL-LUKOIL reprezinta sponsorizarea in vederea organizarii concertelor cu Daria-Ioana Tudor si Trio-ul “Sternin” la Bruxelles, BOZAR (“Palais des Beaux-Arts”) in De asemenea, anual s-a platit bursa pentru studii.

Detalii aici: http://www.business-forum.ro/lifestyle/arta/48495-la-castelul-pele-concerteaz-pianista-minune-daria-ioana-tudor.html

Investiții masive în protecția mediului

Volumul investitiilor de mediu in perioada 2006-2016 a fost de circa 120 mil. USD din care mai mult de 65% s-a utilizat in proiectele cu un impact semnificativ asupra calitatii aerului:

Constructia instalatiilor Claus si Tail Gas – 16,5 mil. USD;

Modernizarea rampelor de incarcare produse petroliere prin montarea de brate de incarcare pe la partea inferioara si sisteme de recuparare vapori – 3,36 mil USD;

Reducerea emisiilor prin inlocuirea arzatoarelor cuptoarelor si spalarea gazelor combustibile -3,2 mil. USD;

Constructia unei instalatii de stripare ape acide in sistem inchis – 7 mil. USD;

Constructia instalatiei de spalare gaze BELCO – 16,5 mil. USD;

Ecologizarea batalurilor istorice – 38,5 mil. USD.

Ca urmare a obiectivelor desfasurate in domeniul protectiei mediului inconjurator, PETROTEL-LUKOIL a finalizat la inceputul lunii mai 2015, proiectul cel mai complex, din cadrul instalatiei de tratare a gazelor de ardere de la FCC. Avand la baza licenta “BELCO TECHNOLOGIES CORPORATIONS”, proiectul a realizat reducerea emisiilor de oxizi de sulf, oxizi de azot si pulberi. Rezultatele obtinute dupa punerea in stare de operare a Instalatiei au fost exceptionale. Astfel, emisiile de oxizi de sulf, oxizi de azot si pulberi au scazut sub limita impusa de regulamentele nationale si Europene, din domeniul protectiei mediului inconjurator. (P)