Ministerul Energiei obligă Conpet Ploiești să vireze bani la buget

A doua companie dupa Romgaz care a anuntat ca Ministerul Energiei i-a cerut sa vireze bani la bugetul statului sub forma de dividende speciale este Conpet, transportatorul de titei din Romania.

Aceasta a informat luni investitorii ca va convoca in perioada imediat urmatoare Adunarea Generala a Actionarilor pentru a aproba solicitarea ministerului.

Reamintim ca Romgaz trebuie sa aprobe rapid, la solicitarea Ministerului Energiei, distribuirea sumei de 750 milioane de lei, sub forma de dividende.

Aceste solicitari apar la scurt timp dupa ce fostul sef al Fiscului, Gelu Stefan Diaconu, il acuza pe Ministrul Finantelor, Ionut Misa, ca "suna personal la sefii companiilor de stat sa faca rost de cateva sute de milioane de lei".



"In conformitate cu art. 122 din Legea nr. 24/ 2017, societatea CONPET S.A. informeaza actionarii si publicul investitor in legatura cu solicitarea primita din partea Ministerului Energiei - in numele Statului Roman, care este actionar majoritar al societatii CONPET S.A. (detinator al unui numar de 5.083.372 actiuni, reprezentand 58,7162 % din capital social), cu privire la convocarea de indata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, avand ca principal punct pe ordinea de zi aprobarea distribuirii sumei de 85 milioane lei, sub forma de dividende, in temeiul prevederilor art. II si art. III din O.U.G. nr. 29/ 2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii. Avand in vedere aceasta solicitare, Consiliul de Administratie al societatii CONPET S.A. va convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in perioada imediat urmatoare", se arata in anuntul Conpet.

