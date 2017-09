O companie dezvoltă la Ploiești un dispozitiv de protejare a mașinilor autonome

O companie din Ploiești a primit o investiție de peste un milion de dolari de la investitorul american Tim Draper pentru a dezvolta un procesor de cybersecurity, ce poate proteja mașinile industriale și mașinile autonome.

Mihai Raneti, CEO și fondator al Cyber Swarm, a povestit pentru start-up.ro cum vrea să securizeze mașinile autonome.

“Am vrut să creăm un produs pentru Internet of Things, dar ne-am lovit de problema hardware. Ne-am pus întrebarea cum am putea miniaturiza lucrurile acestea. L-am întrebat pe unul dintre inginerii noștri cum am putea miniaturiza totul într-un procesor în care să introducem tehnologia de decepție. Răspunsul a fost da, așa că evoluția a fost naturală”, spune Raneti.

Practic, Cyber Swarm face tehnologie de decepție. Adică un hacker nu mai vede ceea ce ar trebui să vadă, ci doar o imagine.

Momentan Cyber Swarm are 10-11 angajați, majoritatea ingineri hardware, cu vârste de peste 50 de ani.

Cyber Swarm a făcut inclusiv parteneriate cu institute de cercetare din România și Raneti spune că va putea fi prima companie din România din ultimii 20 de ani care va duce cercetarea în industrie. 80% din bugetul lor se duce în cercetare, iar costurile operaționale sunt mici.

Pentru producția procesorului de cybersecurity care poate fi folosit în industria automotive (mașini autonome) sau la mașini industriale, Cyber Swarm se poate orienta către România (dacă vor fabrica zeci de mii de bucăți) sau spre Europa de Vest și Taiwan.