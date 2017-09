Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor: Acciza la carburanţi va creşte fiindcă firmele petroliere nu au plătit impozit mai mare

Declaraţie halucinantă a ministrului Finanţelor, Ionuţ Mişa. Fără măcar să conştientizeze ceea ce spune, acesta debitează un adevăr dureros.

Incapabil să creeze un cadrul legislativ care să nu mai permită ascunderea profitului care urmează să fie impozitat, ministrul Ionuţ Mişa afirmă: „Am introdus acciza pe benzină pentru a corecta, pentru că ne-am dat seama că am micşorat-o degeabă de vreme ce companiile petroliere nu au micşorat preţurile la benzină după ce am scăzut acciza. Acel beneficiu nu s-a regăsit în impozitul pe profit. Creşterea consumului trebuia să se vadă în creşterea profitului, dar nu a fost cazul. Am introdus acciza pentru a corecta toată această situaţie, nu pentru că nu aveam bani la buget. Aici însă vreau să adaug faptul că în ultimii trei ani am tot dat facilităţi: scăderea CAS, scăderea TVA, am eliminat taxa pe stâlp, am micşorat impozitul pe dividende la 5%. Iată, am scutit de impozitul pe venit cercetării, măsura este deja în vigoare. Am mărit salariile şi pensiile. Nu poţi să pui în balanţă toate aceste măsuri cu acciza. TVA de 18% se va aplica de la 1 ianuarie 2019”.

Ce se ascunde în spatele acestei declaraţii, pe care ministrul Mişa a făcut-o fără măcar să conştientizeze cum legiferează furtul direct al statului din buzunarul românului de rând. În primul rând, până să analizăm adevărul dureros al deciziei, să nu lăsăm neremarcată minciuna din declaraţie. Aceasta se vrea motivul pentru care s-a luat decizia reintroducerii accizei. Mişa afirmă că, la momentul în care s-a renunţat la acciză, la începutul anului, preţurile nu au scăzut. Complet fals! Carburanţii se vindeau la pompă cu peste 5 lei, ulterior preţurile coborând la 4,5-4,6 lei / litru, cu mici diferenţe în funcţie de tipul de carburant. Aşadar, motivarea reintroducerii accizei are un fundament fals.

Adevărul dureros este însă altul. Recitiţi cu atenţie acest pasaj: "Acciza pentru carburanţi a fost majorată ca să corectăm anomalia că am scăzut acciza, vânzările au crescut, dar companiile petroliere nu plătesc mai mult impozit pe profit". Ce spune, de fapt, ministrul de Finanţe? Acciza este o taxă impusă de stat, pe care o regăsim în preţul final, cel de la pompă. Operatorii de pe piaţa de profil o introduc în preţul final, pe care... surpriză!... noi îl achităm, la pompă. Cu alte cuvinte, Mişa introduce o taxă pe care nu petroliştii o plătesc, ci consumatorii. Acciza este o taxă şi nu o sumă care se constituie în bază de impozitare.

Ministrul Mişa recunoaşte indirect că este incapabil să impoziteze profitul companiilor petroliere, însă scopul lui este să scotă totuşi banii de undeva. Şi... a reuşit!

Tupeul cu care minte în declaraţii atinge paroxismul, afirmând: " Am mărit salariile şi pensiile. Nu poţi să pui în balanţă toate aceste măsuri cu acciza. TVA de 18% se va aplica de la 1 ianuarie 2019." Minciuna prin omisiune rezidă în faptul că mărirea salariilor s-a făcut doar în anumite sectoare bugetare. Nu toţi bugetarii au beneficiat de aceste majorări, cât despre mediul privat, nici nu poate fi vorba. De plătit, vor plăti toţi aceste pomeni electorale iresponsabile.

Este greu de înţeles ce poate fi în mintea unui asemenea individ care confundă inteligenţa unei naţii, cu inteligenţa unor colegi de-ai săi de partid, precum Olguţa Vasilescu, Liviu Pop Genunche sau din categoria susţinători pseudo-neuronali... Floricica Dansatoarea.