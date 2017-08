Efectul Tudose: gura bate... bursa

Acţiunile băncilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti scad cu rapiditate după ce premierul a declanşat gherila anti-bancară.

Declaraţiile premierului Tudose legate de taxarea activelor bancare, coroborate cu acele comparaţii de golănaş nu de prim-ministru, care aseamănă instituţiile bancare cu un personaj precum celebrul Terente, produc panică pe pieţele financiare de la noi.

Cei care deţin actiuni cotate la BVB, acţiuni la instituţiile de credit, îţi pun întrebări despre cât de oportun este să îşi mentină investiţia. Rezultatul firesc al temerilor este demararea rapidă a procesului de vânzare, toţi aşteptându-se ca spusele lui Tudose să aibă şi efect.

Astăzi, acţiunile BRD au pierdut aproape 5%, iar cele ale Băncii Transilvania peste 5%.

Întrebat de ce nu are niciun cont bancar, Mihai Tudose a răspuns: "Am refuzat să-mi pun leafa pe card ca să-i dau băncii câte doi bani de câte ori folosesc cardul. Nu vreau să-i dau! Consider că nu-i merita", a declarat el, susţinând că banca i-ar fi luat cei 500 de dolari, scoţându-l şi dator pentru alţi vreo 50.

Potrivit reprezentantului unei bănci, citat de hotnews.ro, "Ca să încaseze banca 550 de dolari comision de administrare cont curent in dolari, trebuie ca acest cont sa fi fost deschis acum 42 de ani, la o valoare medie de 1 dolar a comisionului lunar pentru un cont in USD".

Primul ministru a crezul că vorbeşte cu fanii lui şi ai şefului său de partid, oameni care nu au bunul obicei să se informeze şi iau totul aşa cum li se serveşte. Cu certitudine, băncile nu sunt cele mai iubite instituţii financiare, nicăieri în lume, nu doar în România, însă dispariţia lor prin relocare sau orice altă manevră pe pieţele financiare, ar putea produce grave dezechilibre la nivel macroeconomic.