Apa Nova Ploiești anunță investiții de 10 milioane de euro în 2026 pentru extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare

Apa Nova Ploiești, parte a Grupului Veolia, continuă investițiile în dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare și anunță, pentru anul 2026, un program investițional în valoare de 10 milioane de euro. Investițiile vizează extinderea serviciilor în zone aflate în dezvoltare, modernizarea sistemului existent și continuarea proiectelor majore necesare pentru conformarea infrastructurii la cerințele actuale.

În acest an, investițiile vizează atât extinderea serviciilor în zone care au nevoie de infrastructură nouă, cât și modernizarea sistemului existent. Rețeaua de apă va fi extinsă cu aproximativ 15 km, prin realizarea a circa 600 de branșamente, inclusiv în zonele defavorizate din oraș, de care vor beneficia peste 2.000 de locuitori. În paralel, sistemul de canalizare va fi extins cu aproximativ 10,5 km, inclusiv cu stații de pompare pentru ape uzate și o microstație de epurare, lucrări de care vor beneficia peste 5.000 de locuitori.

„Investițiile de 10 milioane de euro pentru 2026 reflectă angajamentul nostru de a dezvolta infrastructura orașului într-un mod echilibrat: extindem serviciile acolo unde este cea mai mare nevoie și modernizăm sistemul existent, menținând în același timp cel mai mic tarif pentru apă și canalizare din România. Este un efort susținut, care răspunde atât nevoilor actuale ale ploieștenilor, cât și cerințelor de mediu și performanță”, a declarat Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România.

Lucrările de extindere programate pentru 2026 acoperă peste 10 cartiere și zone ale municipiului, în total intervențiile vizând peste 45 de străzi. Numai în cartierul Mitică Apostol vor fi finalizate și puse în funcțiune lucrările de extindere a rețelei de apă pe 21 de străzi, împreună cu microstația de epurare care va deservi întreaga zonă. Totodată, în cartierul Mimiu, vor fi realizate branșamente de apă pentru aproximativ 100 de imobile.

Unul dintre cele mai importante proiecte care vor fi realizate în 2026 este începerea lucrărilor pentru „Finalizare și Conformare Stație de Epurare Nouă”, în conformitate cu prevederile asumate de companie odată cu preluarea realizării acestui obiectiv de la administrația locală. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 23 milioane de euro, iar demararea lucrărilor reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii de epurare a municipiului și pentru alinierea acesteia la standardele actuale de mediu.

Pe lângă investițiile de extindere, Apa Nova Ploiești continuă în 2026 și programul de modernizare a infrastructurii existente. Acesta include lucrări de înlocuire a aproximativ 3,2 km de rețele de apă și canalizare, precum și intervenții asupra branșamentelor de apă, hidranților de incendiu, racordurilor de canalizare, gurilor de scurgere și stațiilor de pompare a apelor uzate, în baza investițiilor aprobate prin HCL 40/26.02.2026. De asemenea, compania va realiza aproximativ 200 de racorduri de canalizare pentru imobile amplasate pe străzi care dispun deja de sistem de canalizare și va continua etapele de proiectare pentru investiția de alimentare cu apă și colectare a apelor uzate și meteorice din Colonia Vega.

Ca rezultat al programelor investiționale în valoare totală de peste 74 milioane de euro (2000 – 2026), gradul de modernizare prin înlocuiri și extinderi va ajunge la aproape 49% din rețeaua de apă a orașului, care totalizează 414,7 km, iar 84% dintre branșamente, dintr-un total de 23.330, vor fi noi sau înlocuite. În același timp, numărul contoarelor inteligente montate pe branșamente va ajunge la 5.400, iar randamentul rețelei de distribuție va crește la 79,5%. În ceea ce privește rețeaua de canalizare, procentul de modernizare prin înlocuiri și extinderi va ajunge la 40,7% din totalul rețelei de 353,5 km.

Prin investițiile planificate pentru 2026, Apa Nova Ploiești continuă extinderea accesului la servicii esențiale, modernizarea infrastructurii existente și dezvoltarea proiectelor strategice necesare pentru evoluția pe termen lung a sistemului de apă și canalizare al municipiului. (P)