Petrolul și gazele urcă în topul salariilor. Ploieștiul, singurul centru universitar de profil

În România, salariații din sectorul de petrol și gaze sunt printre cei mai bine plătiți, veniturile în acest domeniu situându-se peste media națională. Potrivit eJobs, un inginer chimist primește 6.600 de lei, în vreme ce un inginer petrolist are 7.000 de lei. În același timp, un inginer energetician primește 7.290 de lei, în vreme ce un diriginte de șantier câștigă 9.375 de lei, potrivit sursei citate, scrie Libertatea.

În Ploiești se află unica Universitate de petrol și gaze din țară care, an de an, dă absolvenți în acest domeniu. Aici sunt cei mai mari specialiști din țară, dar, după cu spunea și rectorul universității, Alin Diniță, mulți sunt studenții care, încep facultăți specializate și renunță în primul an. Pentru că nu sunt deloc facultăți ușoare.

Importanța sectorului de petrol și gaze a a intrat în atenția tuturor cu ocazia războiului din Iran, după ce o cincime din țițeiul mondial nu a mai tranzitat de o lună Strâmtoarea Ormuz.

Pe lângă carburanți, din țiței se fac peste 6.000 de produse folosite în viața de zi cu zi, de la haine la medicamente și electronice și este vital chiar și în sectorul energiilor regenerabile.

Importanța sectorului de petrol și gaze este recunoscută și de specialiștii în resurse umane

„Industria de petrol și gaze rămâne unul dintre cel mai bine plătite sectoare din România, datorită nivelului ridicat de specializare, responsabilității și condițiilor de lucru specifice. Este un domeniu în care accesul este mai dificil comparativ cu alte industrii, fiind necesare studii tehnice, certificări și, de multe ori, experiență în operarea echipamentelor sau în gestionarea proceselor industriale complexe”, spun reprezentanții eJobs.

În acest domeniu, chiar și pentru cei aflați la început de drum, salariile sunt cu mult peste media națională. În plus, salariile cresc odată cu experiența acumulată. Mai mult decât atât, cei care activează în acest domeniu se bucură de bonusuri considerabile, specifice activității.

„Un aspect important al pieței este presiunea constantă pentru eficiență și optimizarea costurilor, în contextul fluctuațiilor din piața energiei și al schimbărilor de reglementare. Acest lucru face ca angajatorii să caute specialiști bine pregătiți, capabili să gestioneze procese complexe și să contribuie la creșterea productivității. În același timp, nivelul salariilor rămâne competitiv pentru a atrage și reține talente într-un domeniu cu cerințe ridicate”, mai spun reprezentanții sursei citate.

Totodată, industria de petrol și gaze este într-un continuu proces de transformare, cu investiții în tehnologii noi și o atenție tot mai mare asupra eficienței energetice și sustenabilității.