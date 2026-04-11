Paștele 2026, unul dintre cei mai slabi ani pentru turismul de pe Valea Prahovei

Paștele 2026 este de departe unul dintre cei mai slabi ani pentru turismul de pe Valea Prahovei. Sunt vremuri grele pentru toți, atât pentru turiști, cât și pentru proprietarii de hoteluri și pensiuni. Dacă scumpirile din ultima vreme nu le mai permit românilor răsfățul din alți ani, patronii fac calcule și compromisuri, pentru a încerca să mențină prețurile neschimbate.

- Publicitate -

Mai puțin de 70% dintre locurile de cazare din întreaga țară au fost rezervate, potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.

În Sinaia, gradul de ocupare nu mai este de 100% ca anii trecuți

În Sinaia, la mare căutare au fost anul acesta hotelurile mari. Hotelul Sinaia, de 4 stele, este ocupat în proporție de 80%. Aici, pachetul de Paște, de 3 nopți, pleacă de la 2.335 de lei pentru două persoane. În acest preț este inclus doar micul dejun, o primire călduroasă în noaptea de Paște cu ouă roșii, cozonac și un pahar cu vin roșu, cină tip bufet pe 11 aprilie și prânz de Paște pe 12 aprilie, însoțit de muzică live.

- Publicitate -

La 3 stele, turiștii au plătit între 350 și 400 de lei pe noapte, cu mic dejun. Hotelul Ioana, spre exemplu, este ocupat complet în perioada Paștelui.

Hotelurile mai mici însă, de 2 stele, sau pensiunile, încă mai au camere libere. Pentru o noapte la un hotel de 2 stele vom scoate din buzunar 280 de lei cu mic dejun, iar la o pensiune cu un rating bun, un pachet de 3 nopți cazare în cameră dublă costă 1370 de lei. Administratorul Vilei Șipot povestește că a avut și vremuri mai bune. Anul acesta, gradul de ocupare este mai mic cu 30%, în comparație cu 2025, spune el.

Bușteni, stațiunea lovită de limitarea voucherelor de vacanță

Și în stațiunea Bușteni, turiștii au căutat în special hotelurile de lux. La Hotelul Valedor de 4 stele, gradul de ocupare este de 70%. Aici, pachetul de Paște ajunge pentru un apartament, la 4700 de lei. În acești bani intră cazare pentru 3 nopți, mic dejun, acces la SPA, bufet pascal tradițional sâmbătă noapte, cină festivă de Paște, open bar, muzică live și tombolă cu premii.

- Publicitate -

În acest hotel se poate opta pentru pachet de Paște și în regim de cameră dublă. În acest caz, tariful scade la 3000 de lei. Însă, turiștii au optat în special pentru apartamente, spun reprezentanții lanțului de hoteluri, deoarece în acestea pot fi cazați până la 4 adulți.

De la 3 stele în jos, lucrurile se schimbă. Hotelurile și pensiunile au foarte multe camere libere. În perioada Paștelui, pentru trei nopți de cazare, un cuplu plătește începând cu 600 de lei, pentru o cameră dublă, la o pensiune bună. În acest preț nu este inclusă însă nicio masă. La Hotelul Mărășești de 2 stele, încă mai sunt camere libere. Camera dublă costă aici 250 de lei pe noapte, doar cazarea. Iar cine vrea, poate opta și pentru masă.

Proprietarul Casei Andi din Bușteni spune că de la izbucnirea războiului din Orient, nu mai vin turiști străini ca altădată. În plus, modificarea în ceea ce privește bonurile de vacanță, a dus la scăderea drastică a numărului de rezervări.

- Publicitate -

Și situația economică din ultima vreme le dă bătăi de cap proprietarilor de hoteluri și pensiuni. Creșterile de prețuri la carburanți, disponibilizările tot mai dese din ultima perioadă, precum și creșterea TVA-ului în HoReCa, toate au făcut ca gradul de ocupare să scadă dramatic. Nu aveau decât două camere ocupate, însă mizează pe rezervările de ultim moment.

La pensiunile din Azuga bate vântul

Hotelierii din Azuga au tăiat din preț pe ultima sută de metri. Încă mai găsești camere libere la hoteluri bune, unde sunt oferte last minute. În acest caz, prețurile scad cu 10 până la 40 de procente. Totuși, oferta este mai redusă față de celelalte stațiuni.

La Hotelul Carpatin din Azuga, clasificat cu 4 stele, oferta pornește de la 4200 de lei pachetul de Paște. În acești bani intră cazare în cameră dublă pentru 3 nopți, cu demipensiune – mic dejun și cină în restaurantul hotelului, brunch și cină festivă de Paște, plus acces complet la SPA & Wellness și, dacă se dorește, activități pentru copii, multe în aer liber.

- Publicitate -

La pensiuni însă, bate vântul. Mulți proprietari spun că au vândut doar 2-3 camere în perioada Paștelui. Iar cum vremea se anunță rece zilele acestea, ei se tem că vor cheltui cu încălzirea, mai mult decât câștigă din aceste cazări.