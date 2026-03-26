Ordonanța carburanților, criticată dur. Reducerea ar fi de cel mult 50 de bani pe litru

Guvernul încearcă astăzi, pentru a treia oară, să plafoneze adaosul comercial la carburanți, în contextul scumpirilor în cascadă la pompă. Ordonanța de urgență a primit aviz negativ în Consiliul Economic și Social, iar patronatele și sindicatele avertizează că măsura ar putea duce de fapt la penurie de carburanți.

Consiliul Economic și Social (CES) critică dur ordonanța pregătită de Guvern pentru piața carburanților și susține că măsurile propuse ar aduce o reducere „total nesemnificativă” a prețului la pompă. Potrivit avizului negativ emis miercuri, impactul ar fi de cel mult 50 de bani pe litru, insuficient pentru a opri scumpirile.

CES: plafonarea adaosului comercial nu rezolvă problema

În documentul prin care motivează avizul negativ, CES avertizează că plafonarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate la obținerea acestora reprezintă o intervenție majoră a statului în mecanismele economiei de piață. Instituția susține că măsura ignoră costurile reale de operare și riscă să înlocuiască formarea naturală a prețului cu o decizie administrativă.

Potrivit CES, experiențele anterioare de plafonare, atât din România, cât și din alte state, au arătat că astfel de intervenții pot produce disfuncționalități și chiar scumpiri în alte sectoare, afectând în final tocmai consumatorii pe care statul spune că vrea să îi protejeze.

Estimarea CES: maxim 50 de bani mai puțin pe litru

Cea mai importantă concluzie din avizul CES vizează efectul concret la pompă. Instituția estimează că măsurile incluse în proiectul de ordonanță ar putea duce la o scădere de maximum 50 de bani pe litru de combustibil, reducere considerată „total nesemnificativă” în condițiile în care prețurile au trecut de 10 lei pe litru.

Tot CES atrage atenția că statul încasează aproximativ 60% din prețul carburanților sub formă de taxe, motiv pentru care o reducere temporară a acestora, aplicată proporțional pe întreg lanțul de formare a prețului, ar avea un efect mai clar atât pentru populație, cât și pentru economie, potrivit hotnews.ro.

Avertisment privind aprovizionarea cu carburanți

Consiliul Economic și Social susține că plafonarea adaosului comercial nu doar că are un impact redus, dar poate crea și probleme serioase de aprovizionare. În aviz se arată că volatilitatea cotațiilor petrolului, influențată de contextul geopolitic, poate duce la creșterea costurilor operaționale, iar companiile ar putea avea dificultăți în susținerea activității în condițiile unei marje plafonate.

Mai mult, CES avertizează că limitarea unilaterală a adaosului comercial cu 50% numai pe lanțul de distribuție ar putea duce la ieșirea din piață a unor distribuitori care nu și-ar mai acoperi costurile. În opinia instituției, un astfel de scenariu poate degenera într-o criză de carburanți și chiar într-o eventuală raționalizare.

Statul, acuzat că mută tot efortul pe mediul privat

O altă critică formulată de CES este că proiectul obligă doar mediul privat să suporte efectele crizei, fără o contribuție similară din partea statului. Potrivit avizului, nu există nicio măsură corelativă precum reducerea accizei sau a TVA la combustibili, ceea ce înseamnă că întregul efort este mutat asupra operatorilor economici.

În sprijinul acestei idei, CES dă și exemplul Italiei, unde acciza la motorină și benzină a fost redusă cu 25 de cenți pe litru, iar la GPL cu 12 cenți pe litru.

Documentul CES poate fi consultat aici: Aviz-CES-OUG-criza-combustibil-25.03.2026_signed