Investiție de peste 2 milioane de euro într-un hotel de 4 stele lângă Casa Seciu

Antreprenorul prahovean Ciprian Tudoran, în vârstă de 24 de ani, anunță o investiție de peste 2 milioane de euro într-un nou proiect din domeniul ospitalității: un hotel de 4 stele care va fi construit în apropierea complexului Casa Seciu, în Boldești-Scăeni, județul Prahova. Proiectul va include și un centru SPA, dar și un nou spațiu dedicat evenimentelor.

Priveliște superbă, într-un decor natural de vis

Noua investiție vine într-o zonă cu potențial turistic important, pe Drumul Vinului, în apropierea complexului Casa Seciu, una dintre locațiile cunoscute din Prahova pentru restaurant, cazare și evenimente.

Amplasată la aproape 400 de metri altitudine, zona este apreciată pentru panorama sa și pentru proximitatea față de Ploiești și București.

Potrivit investitorului, proiectul vizează dezvoltarea unei unități premium de cazare, adresată atât turiștilor care caută relaxare aproape de natură, cât și celor interesați de escapade de weekend, evenimente private sau întâlniri corporate.

În completarea hotelului, va fi construit și un nou centru de evenimente, gândit să extindă oferta de ospitalitate din zonă.

Noua locație va fi situată la aproximativ 10 minute de Ploiești și la circa o oră de București, ceea ce o transformă într-o destinație accesibilă pentru turiștii din marile orașe, dar și pentru companiile care caută spații moderne pentru evenimente.

”Oferim o experiență completă: cazare, relaxare, spații moderne pentru evenimente”

Compania reprezentată de Ciprian Tudoran activează deja în domeniul ospitalității și dezvoltă proiecte în zona turismului și a industriei evenimentelor din Prahova.

„Ne dorim să dezvoltăm zona și să valorificăm potențialul turistic al regiunii. Prin aceste proiecte vrem să oferim o experiență completă, care să includă cazare, relaxare și spații moderne pentru evenimente. În același timp, felicit și ceilalți investitori din regiune, mai ales pe cei de pe Drumul Vinului, care contribuie la dezvoltarea turismului local. Sunt convins că împreună vom reuși să creștem potențialul acestei zone și să o transformăm într-o destinație tot mai atractivă”, a declarat Ciprian Tudoran.

Investiția este anunțată într-un context în care interesul pentru turismul de weekend și pentru destinațiile aflate în apropierea marilor orașe este în creștere, mai ales în zonele viticole și naturale din Prahova.

Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului Tranziție Justă.