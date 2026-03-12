Când carburanții se scumpesc zilnic, România rămâne cu o singură rafinărie funcțională

De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în mai puțin de două săptămâni, carburanții s-au scumpit în România, în medie, cu 60 de bani. Astfel, motorina se apropie de 9 lei/litru la pompă, iar benzina de 8,5 lei/litru.

O singură rafinărie funcțională din trei

Peste criza declanșată de războiul din Iran se suprapune și o situație dificilă pe piața internă a industriei petroliere. Din cele trei rafinării, doar una mai funcționează în prezent: Petrobrazi, a companiei OMV Petrom.

Celelalte două rafinării, Petrotel (Lukoil) și Petromidia (Rompetrol), sunt nefuncționale – una din cauza interdicțiilor impuse de SUA, a doua pentru revizie capitală.

În timp ce alte state, precum Croația sau Ungaria, au plafonat prețul la carburanți (detalii aici), guvernul român încă studiază modul în care ar trebui să intervină pentru protejarea șoferilor, agricultorilor și transportatorilor.

Până acum nu a fost luată nicio măsură concretă, poate și pentru că statului român îi convine situația: carburanți mai scumpi, accize și taxe mai mari, mai mulți bani la bugetul național.

Rompetrol îl contrazice pe ministrul energiei: Petromidia a intrat în revizie

Elocvent este mesajul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (PSD), care se laudă că, prin demersurile sale, a reușit să amâne revizia tehnică de la rafinăria Petromidia pentru a nu pune presiune pe piața internă de producție de carburanți.

În realitate, Rompetrol a închis rafinăria Petromidia, situație confirmată printr-un comunicat de presă din această dimineață transmis și redacției noastre:

„Vă reamintim că, în prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat. Lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară. Oprirea este realizată în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare”.

Detalii despre revizia tehnică de la Rompetrol AICI

Așadar, singura rafinărie funcțională în această perioadă va fi Petrobrazi, în ciuda promisiunilor aceluiași ministru Ivan că rafinăria Petrotel Lukoil își va redeschide porțile. Rafinăria OMV Petrom are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone de țiței pe an, asigurând 35% din necesarul pieței interne. Restul pieței era acoperit până anul trecut de celelalte două rafinării aparținând Lukoil și Rompetrol.

Ministerul Energiei dă asigurări că sunt stocuri de carburanți

La solicitarea ziarului Observatorul Prahovean privind stocurile de carburanți, Ministerul Energiei a transmis că gestionează stocuri de urgență, în calitate de autoritate competentă pentru rezerve minime.

În răspuns se arată că, în prezent, sunt stocate 2.076.151 de tone, din care 54,86% în țară și 45,14% prin delegare externă. De asemenea, există obligația legală ca fiecare titular să mențină cel puțin 50% din stocuri pe teritoriul României. Detalii aici: