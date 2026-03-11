Petrochimia din Petromidia produce în premieră un nou sortiment de polimer

Rompetrol Rafinare, operatorul singurei divizii de petrochimie din România, a început producția unui nou sortiment de polimer – Polipropilenă Random Copolimer, rezultat al unui proces tehnologic strategic, menit să diversifice portofoliul de produse și să răspundă cererii crescute din industriile auto și alimentare.

„Prin dezvoltarea acestui nou sortiment, răspundem cererii în creștere de polimeri premium de pe piața din România și cea regională. Este un pas major realizat de compania noastră, care va aduce un progres semnificativ diviziei de petrochimie, singura din țară, un real sprijin pentru sectoare industriale majore din România”, a declarat Sorin Graure, Director General Rompetrol Rafinare.

Copolimerul este produs în instalația de Polipropilenă (PP), care a necesitat o serie de adaptări și reconfigurări tehnice majore. Procesul a inclus configurarea detaliată a echipamentelor, testarea și ajustarea sistemelor, astfel încât parametrii de producție să fie optimizați pentru noul produs și pentru asigurarea standardelor înalte de calitate.

Pentru producerea copolimerului se folosește materia primă clasică – propilenă – la care se adaugă etilenă în proporții variabile, în funcție de sort și de aplicația finală. Includerea etilenei (materie primă de calitate superioară, disponibilă exclusiv prin importuri) necesită un grad ridicat de atenție și pregătire din partea personalului dedicat al instalației, calibrarea materiei prime fiind esențială în obținerea unui produs conform.

Noul sortiment se diferențiază semnificativ de polimerii produși în mod recurent prin faptul că oferă proprietăți fizico‑mecanice îmbunătățite, în special la temperaturi scăzute. Această performanță superioară o face potrivită pentru aplicații cu cerințe tehnice ridicate.

Industria auto reprezintă principalul consumator, folosind copolimerul pentru obținerea de produse cu rezistență și flexibilitate ridicate. Volume semnificative sunt utilizate și în industria alimentară, precum și în aplicații speciale unde sunt necesare caracteristici tehnice avansate.

În industria alimentară, acest tip de sortiment este folosit pentru cutii, caserole și ambalaje destinate produselor refrigerate. Atât copolimerul, cât și celelalte sorturi produse de Rompetrol Rafinare și utilizate de producători respectă toate normele UE privind siguranța alimentară.

Totodată, copolimerul este utilizat în producția de obiecte injectate de uz general – unde se solicită un echilibru optim între rigiditate și flexibilitate sau în fabricarea de capace și sisteme de închidere pentru ambalaje.

În cadrul testelor inițiale de producție derulate la finalul lunii februarie, instalația a realizat aproximativ 187 de tone de copolimer, estimările de producție fiind de 11.000 de tone/an.

Divizia petrochimică a procesat, în 2025, 114 mii de tone de materii prime (propilenă și etilenă), nivel în creștere față de 2024, pe fondul repornirii instalației de polietilenă de joasă densitate (LDPE), după o pauză de un an și jumătate.

Astfel, în 2025 a fost realizată o producție totală de polimeri de 85 de mii de tone, direcționată în cea mai mare parte către piața internă, în condițiile unei funcționări optimizate pentru echilibrarea cererii clienților și îmbunătățirea rezultatelor financiare.

Ca unic furnizor de polipropilenă și polietilenă din România, divizia de petrochimie a continuat să asigure fluxul de materii prime necesar industriilor de profil, menținând în funcțiune numeroase ramuri ale producției naționale.

Prin acest proiect, Rompetrol Rafinare își consolidează poziția pe piața petrochimică și își reafirmă angajamentul de a dezvolta produse inovatoare, adaptate cerințelor actuale ale industriei.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român, prin Ministerul Energiei (44,7%).