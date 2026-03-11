Bugetul șomajului pe 2026: venituri de peste 4 miliarde de lei și excedent de 604 milioane

Marți, 10 martie 2026, Ministerul Finanțelor a publicat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul viitor. Potrivit acestuia veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj sunt estimate în 2026 la aproximativ 4,03 miliarde de lei. Cheltuielile, în același timp, sunt prognozate la circa 3,43 miliarde de lei. Ceea ce înseamnă ca vom avea un excedent de 604,199 milioane de lei.

Conform documentului, cea mai mare parte a veniturilor, 60,4%, va proveni din cota parte din contribuția asiguratorie pentru muncă destinată finanțării sistemului de asigurări pentru șomaj. Alte 14,7% vor proveni din cota parte a aceleiași contribuții destinată fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

De asemenea, 0,6% din venituri sunt estimate din venituri nefiscale, iar 24,3% din sume primite de la Uniunea Europeană, inclusiv fonduri rambursate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Cum sunt împărțite veniturile

Din totalul veniturilor estimate pentru 2026: 3,413 miliarde lei (84,7%) sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj în timp ce 617,085 milioane lei (15,3%) sunt destinate fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Pe partea de cheltuieli, bugetul asigurărilor pentru șomaj prevede finanțări totale de 3,426 miliarde de lei.

Din această sumă 3,038 miliarde lei (88,7%) sunt alocate sistemului asigurărilor pentru șomaj în timp ce 387,307 milioane lei (11,3%) sunt destinate fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Cheltuielile aferente sistemului de șomaj sunt împărțite pe mai multe categorii.

42,8% din total merg către asistență socială, incluzând plata indemnizațiilor de șomaj, indemnizații pentru absolvenți, precum și stimulente pentru angajatori care angajează absolvenți sau persoane din categorii defavorizate ori pentru stimularea mobilității forței de muncă.

Alte 5,5% sunt destinate plății contribuțiilor de asigurări sociale aferente prestațiilor suportate din bugetul șomajului.

9,2% din fonduri vor acoperi cheltuieli de administrare, precum salariile personalului, bunuri și servicii, dobânzi datorate Trezoreriei statului sau investiții în active nefinanciare.

În același timp, 41,7% din totalul cheltuielilor sunt alocate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv din PNRR. Alte 0,8% sunt prevăzute pentru subvenții necesare funcționării centrelor regionale de formare profesională a adulților.

Sursa: Digi24