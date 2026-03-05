În contextul războiului din Iran și al punerii sub semnul întrebării al producției de carburanți, apare întrebarea legată de rezervele de carburanți la nivel național. „Pentru cât timp are România rezerve de carburanți?”, a fost întrebarea la care Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a încercat să răspundă miercuri, 5 martie 2026, la Antena 3.

Acesta a afirmat că, dacă România nu ar mai importa și nici nu ar mai produce carburanți, rezervele actuale ar ajunge pentru aproximativ cinci luni. Aceste rezerve provin din stocuri comerciale şi de urgenţă.

„Dacă vorbim calm, aşezat şi arătăm toate aceste cifre, românii pot să vadă, de exemplu, că doar din stocurile comerciale şi de urgenţă, dacă noi nu am mai produce un litru de motorină sau nu am mai aduce un litru de motorină şi benzină în România, ne-ar ajunge aproape cinci luni de zile ceea ce avem acum.

Trei luni avem stocuri de urgenţă, stocuri comerciale încă două luni aproximativ, dacă, ipotetic, nu am mai produce nimic.

Deci în cel mai negru scenariu tot suntem mai bine decât foarte multe alte state din Uniunea Europeană. Mai departe, în momentul de faţă noi avem importuri şi de ţiţei şi de motorină pe rute diversificate”, a fost declarația ministrului Ivan, potrivit Hotnews.