La Cocoș, brandul din Prahova care „trece granițele”. Proprietarul Lidl și Kaufland exportă modelul creat la Ploiești

Un brand construit la Ploiești, cu un concept care a schimbat regulile jocului în retailul românesc, a fost preluat de cel mai mare jucător european din domeniu – grupul german Schwarz. Proprietarul Lidl și Kaufland a anunțat că va menține La Cocoș ca afacere independentă și că ia în calcul extinderea internațională a modelului inventat de Iulian Nica.

Modelul La Cocoș poate fi exportat

După ce a preluat La Cocoș, grupul Schwarz a transmis într-un comunicat din 3 martie 2026 că va păstra identitatea brandului și compania fondată de antreprenorul prahovean Iulian Nica ca entitate independentă, urmând să investească în deschiderea de noi magazine în marile orașe din țară. În același timp, reprezentanții grupului au transmis că au în vedere ducerea modelului Hypercash și în afara României.

„Suntem convinși de identitatea românească și de forța La Cocoș. Prin urmare, La Cocoș va fi menținută ca o companie independentă. Prin investițiile viitoare, ne vom consolida poziția pe piață și vom asigura succesul La Cocoș pe termen lung. În plus, avem în vedere și extinderea internațională a modelului de afaceri Hypercash”, a declarat Christian Groh, președinte al Consiliului de Administrație al Schwarz Corporate Solutions.

Pentru un brand născut în Prahova, asta înseamnă o validare de excepție: nu doar că a crescut într-o piață dominată de multinaționale, dar a ajuns să fie considerat un concept replicabil „peste granițe”.

În prezentarea conceptului, Schwarz descrie Hypercash drept un format cu suprafețe mari și un sortiment „concentrat” (aprox. 12.000 de articole), cu o expunere funcțională a mărfurilor pentru costuri operaționale mai mici, economii care se reflectă în prețuri reduse, inclusiv prin reduceri diferențiate în funcție de cantitatea cumpărată.

De altfel, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția cu condiția ca formatul La Cocoș să rămână în piață. De exemplu, rețeaua nu poate fi închisă sau limitata și trebuie păstrate brandul și formatul actual timp de 5 ani. De asemenea, La Cocoș trebuie păstrată separată de structurile corporative și operaționale Lidl și Kaufland în același interval.

De la primul magazin din Ploiești la o rețea națională

Fondată în 2014, la Ploiești, de antreprenorul prahovean Iulian Nica, La Cocoș a pornit ca un concept curajos: hipermarket de tip hiperdiscount, cu prețuri agresive și marje reduse.

În doar câțiva ani, după o infuzie de capital, La Cocoș a trecut de la două magazine în Ploiești și unul în București la șapte unități la nivel național, prin extinderi în Brașov, Pitești, Craiova și Arad.

Magazinul din Arad a înregistrat, în prima zi de funcționare, vânzări record de 1,1 milioane de lei și aproximativ 15.000 de vizitatori – un semnal clar că modelul de business a prins dincolo de Prahova.

Conceptul care a schimbat regulile jocului

La Cocoș a fost primul hipermarket din România care a introdus sistemul cu trei niveluri de preț, în funcție de cantitatea achiziționată. Modelul încurajează cumpărăturile în volum și optimizează costurile logistice, permițând menținerea unor prețuri constant sub media pieței.

Această strategie a devenit principalul diferențiator al rețelei și a pus presiune directă pe marii retaileri. Unii dintre ei i-au copiat chiar modelul, semn că a fost unul de succes.

Capital pentru expansiune, control păstrat de fondator

În decembrie 2024, compania a atras în acționariat un consorțiu format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Morphosis Capital și CEECAT Capital, care au preluat 56% din acțiuni.

Chiar și în aceste condiții, Iulian Nica a rămas cu 44% din companie și a păstrat controlul executiv, investitorii alegând să susțină viziunea fondatorului.

Planul anunțat atunci viza deschiderea a 12 noi magazine și atingerea pragului de 1 miliard de euro cifră de afaceri în următorii cinci ani.

Un exemplu de antreprenoriat românesc de succes

Ulterior grupul Schwarz a preluat La Cocoș, iar tranzacția înseamnă integrarea unui format de succes într-o piață competitivă.

Așadar, într-o piață dominată de grupuri internaționale, cum este cea de retail, La Cocoș reprezintă unul dintre puținele exemple de brand românesc care a crescut rapid, a generat vânzări record și a ajuns suficient de puternic pentru a atrage interesul unuia dintre cei mai mari retaileri europeni.

Intrarea în Grupul Swarz este validarea unei povești antreprenoriale începute la Ploiești și care a ajuns, în mai puțin de un deceniu, la vânzări impresionante cu un adaos comercial minim.