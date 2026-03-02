Lista amenzilor pentru care nu mai poți plăti jumătate din minimul legal

Guvernul a schimbat regulile pentru plata rapidă a unor amenzi contravenționale. Începând cu 27 martie 2026, pentru anumite sancțiuni nu vei mai putea achita „jumătate din minimul legal”, ci jumătate din amenda efectiv aplicată de agentul constatator, în termen de 15 zile.

- Publicitate -

Până acum, OG 2/2001 permitea plata, în 15 zile, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, indiferent dacă ai primit o amendă apropiată de minim sau de maxim.

Odată cu modificarea legislației, prin OUG 7/2026, Guvernul a decis ca reducerea să se aplice la amenda din procesul-verbal, nu la minimul legal. Astfel, pentru amenzile din domeniul autorizării lucrărilor de construcții și urbanism, contravenientul poate achita jumătate din cuantumul amenzii aplicate în 15 zile, dar nu și dacă lucrările sunt executate fără autorizație sau cu nerespectarea autorizației.

- Publicitate -

Alte domenii unde se aplică plata „jumătate din amenda primită” sunt amenzile pentru: adunări publice (Legea 60/1991), ordine și liniște publică / conviețuire socială (Legea 61/1991), paza obiectivelor și protecția persoanelor (Legea 333/2003), regimul armelor și munițiilor (Legea 295/2004) și regimul materiilor explozive (Legea 126/1995)

Schimbarea nu vizează, de exemplu, amenzile rutiere, cele din mediu, relații de muncă etc.

Avocatnet dă un exemplu simplu: la o amendă cu interval 1.000–10.000 lei, dacă unul primea 3.600 lei și altul 8.000 lei, înainte amândoi puteau plăti 500 lei (jumătate din minimul de 1.000). De acum, ar plăti 1.800 lei, respectiv 4.000 lei (jumătate din amenda aplicată).

- Publicitate -

Guvernul și-a motivat decizia prin nevoia de a crește veniturile primăriilor. De asemenea, din 27 februarie, OUG 7/2026 mai prevede și dublarea limitelor maxime ale amenzilor stabilite prin hotărâri de consilii locale/județene și o regulă de comunicare a procesului-verbal în situațiile în care contravenientul nu e prezent sau refuză primirea și nu există înregistrare audio-video (termen de cel mult 2 luni).