Lukoil notifică România că nu mai poate opera în Marea Neagră. Cazul, în instanță

Compania Lukoil, prin subsidiara sa olandeză Lukoil Overseas Atash BV, a notificat oficial statul român că nu mai poate continua operațiunile în perimetrul offshore Trident din Marea Neagră, invocând o situație de forță majoră.

Potrivit informațiilor analizate de Profit.ro, notificarea a fost transmisă autorităților române, iar speța a ajuns deja în instanța de judecată.

Concesiunea Trident, aproape integral controlată de Lukoil

Lukoil Overseas Atash BV deține aproximativ 88% din concesiunea offshore de explorare a gazelor naturale Trident, fiind și operatorul acesteia. Restul de aproape 12% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului sunt deținute de Romgaz, companie controlată de statul român.

Perimetrul Trident este unul dintre proiectele offshore importante din Marea Neagră, vizând explorarea și exploatarea resurselor de gaze naturale.

Invocarea forței majore

Potrivit notificării, Lukoil susține că a intervenit o situație de forță majoră care face imposibilă continuarea operațiunilor. Compania rusă este puternic sancționată la nivel internațional, inclusiv de către Statele Unite, în contextul războiului din Ucraina.

Instanța de judecată urmează să analizeze speța și să stabilească legalitatea invocării forței majore și eventualele consecințe contractuale.

Reamintim că, din cauza sancțiunilor și rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești a rămas nefuncțională, după încheierea reviziei de la sfârșitul anului trecut.