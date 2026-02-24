- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

Lukoil notifică România că nu mai poate opera în Marea Neagră. Cazul, în instanță

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Compania Lukoil, prin subsidiara sa olandeză Lukoil Overseas Atash BV, a notificat oficial statul român că nu mai poate continua operațiunile în perimetrul offshore Trident din Marea Neagră, invocând o situație de forță majoră.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor analizate de Profit.ro, notificarea a fost transmisă autorităților române, iar speța a ajuns deja în instanța de judecată.

Concesiunea Trident, aproape integral controlată de Lukoil

Lukoil Overseas Atash BV deține aproximativ 88% din concesiunea offshore de explorare a gazelor naturale Trident, fiind și operatorul acesteia. Restul de aproape 12% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului sunt deținute de Romgaz, companie controlată de statul român.

- Publicitate -

Perimetrul Trident este unul dintre proiectele offshore importante din Marea Neagră, vizând explorarea și exploatarea resurselor de gaze naturale.

Invocarea forței majore

Potrivit notificării, Lukoil susține că a intervenit o situație de forță majoră care face imposibilă continuarea operațiunilor. Compania rusă este puternic sancționată la nivel internațional, inclusiv de către Statele Unite, în contextul războiului din Ucraina.

Instanța de judecată urmează să analizeze speța și să stabilească legalitatea invocării forței majore și eventualele consecințe contractuale.

- Publicitate -

Reamintim că, din cauza sancțiunilor și rafinăria Petrotel Lukoil din Ploiești a rămas nefuncțională, după încheierea reviziei de la sfârșitul anului trecut.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Diferență de aproape 8.000 de lei între cel mai mare și cel mai mic salariu la Finanțele Locale Ploiești

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Observatorul Prahovean continuă seria articolelor dedicate salariilor încasate de...

Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Marius Nica Marius Nica -
Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie,...

Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie,...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -