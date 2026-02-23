- Publicitate -
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a spus că nu va crește TVA în 2026

Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

Duminică, 22 februarie 2026, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, la TVR Info, că, în 2026 nu are în vedere o creștere a TVA și nici alte taxe proiectate pentru acest an. . El a amintit că problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară, scrie News.ro.

Am spus-o, cred, în fiecare lună a anului trecut, şi în septembrie, şi în octombrie, şi în noiembrie, şi în decembrie, şi o spun şi astăzi: nu avem această ipoteză de creştere a TVA-ului pentru 2026.

Nu am operat cu această ipoteză în proiecţia bugetară care este în lucru astăzi şi nu avem alte taxe proiectate pentru 2026. Toate aceste lucruri iau în calcul faptul că măsurile adoptate anul trecut vor fi suficiente în acest an, în 2026, bineînţeles, alături de disciplina fiscal-bugetară, care este absolut necesară, astfel încât să ajungem la 6,2”, a spus ministrul Finanţelor, la postul de televiziune amintit.

Cu privire la o posibilă majorare a TVA-ului în 2026, Nazare a declarat că nu a luat în calcil acest lucru în construcția bugetului.

Nu am luat în calcul o astfel de creştere la construcţia bugetului”, a dat el asigurări.

Ne străduim foarte mult să construim un buget responsabil. Un buget responsabil înseamnă cheltuieli evaluate corect, nu subevaluate, şi venituri evaluate corect, nu supraevaluate”, a mai adăugat ministrul Finanţelor.

Problemele din anii trecuţi au plecat, practic, din construcţia bugetară. Printr-o construcţie bugetară corectă putem asigura faptul că, în cursul anului, cu cât estimăm banii mai bine şi cu cât îi proiectăm mai bine – vă amintiţi că anul trecut s-au epuizat bugetele de salarii la anumite agenţii şi ministere şi nu eram nici măcar în toamnă – deci, cu cât le proiectăm mai bine, cu atât nu vom avea surprize în partea a doua a anului sau la mijlocul anului”, a mai precizat ministrul Alexandru Nazare.

