Care sunt domeniile cu cele mai mici salarii în România

Potrivit unui raport publicat de platforma eJobs, cele mai mici salarii în România, la începutul anului 2026, sunt în domeniile saloanelor și clinicilor de înfrumusețare și în pază și protecție.

- Publicitate -

Și la începutul anului 2026, sectoarele cu cele mai mici salarii rămân cele în care volumul de angajări este ridicat, însă nivelul de specializare necesar este, de regulă, mai scăzut.

Astfel, în saloanele de înfrumusețare, media salarială netă este de 3.900 de lei, în timp ce în Pază și Protecție nivelul mediu al veniturilor salariale este de 4.000 de lei.

- Publicitate -

În aceeași zonă de salarizare se află și Retailul și sectorul de Call – Center / BPO, cu medii de 4.200 de lei pe lună.

„Cele două din urmă sunt industrii foarte mari în care specialiștii sau managerii câștigă comparabil cu cei din sectoare mai bine plătite. Diferența o face însă faptul că vorbim, totuși, despre zone în care cea mai mare parte a angajaților este entry – level, iar media salarială pentru acest nivel de carieră duce în jos și media domeniului”, explică specialiștii eJobs.

Aceștia mai punctează faptul că situație similară apare și în cazul industriei alimentare, unde salariul mediu net este de 4.500 de lei sau al turismului, cu 4.400 de lei net pe lună.